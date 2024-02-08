Когда Украина получит от Нидерландов истребители F-16 и какие будут дополнительные "сюрпризы": посол рассказал

Украина получит от Нидерландов истребители F-16 в этом году. Уже известно, когда они будут готовы к передаче, однако эта информация пока закрыта.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич.

“Действительно, госпожа Оллонгрен (министр обороны Нидерландов, – ред.) недавно отметила, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Мы знаем, когда именно нидерландские истребители будут готовы к передаче Украине, но, конечно, озвучивать это не будем. В то же время, мы четко можем говорить о количестве истребителей, которые получим от Нидерландов. Об этом говорили и госпожа Оллонгрен, и господин премьер-министр Рютте. Это будет 18 ранее обещанных истребителей, уже готовящихся для передачи Украине, и дополнительных 6, о которых недавно было объявлено”, — подчеркнул Александр Карасевич.

Он также добавил, что мы должны понимать, что кроме истребителей, которые планируют предоставить нашему государству, будут переданы еще 18 самолетов, нидерландские партнеры поставят в тренировочный центр в Румынии — на них будут учиться украинские пилоты.

Кроме того, Нидерланды выделяют 122 миллиона евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

"Обычно, когда объявляется о выделении очередного транша помощи, сразу отмечается, каким образом она структурируется. То есть, из этих 122 миллионов евро, о которых вы спросили, определенная часть передается Украине для усиления наших ИТ способностей. На другую часть средств будут закупаться артиллерийские снаряды – это то, что нам сейчас очень нужно. Речь идет о заключении контрактов на закупку снарядов. Но мы должны понимать, что эти 122 миллиона евро – небольшая часть общего финансирования, предусмотренного на военную помощь в этом году. И если мы говорим об общем объеме помощи, которую Нидерланды выделяют для Украины в этом году, то это 2 млрд евро", — сказал посол.

Напомним, что Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть F-16. В СНБО обещают, что до этого еще будут "дополнительные бонусы".

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