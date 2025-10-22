Когда Украина получит первые истребители Gripen: Кристерссон ответил

Ульф Кристерссон / © Скриншот

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что потенциальные поставки Украине истребителей Gripen являются долгосрочным процессом. Поэтому первые самолеты могут поступить только через несколько лет.

Об этом он заявил во время подписания двусторонних документов и брифинга для СМИ.

«Здесь только начинается развертывание производства. Поэтому мы говорим о трех годах на практике. Это то, когда мы сможем начать снабжение», — объяснил Кристерссон.

Глава шведского правительства подчеркнул, что невозможно отправить большое количество самолетов, например 150 единиц, одной партией. По его словам, речь идет о долгосрочном процессе, требующем длительного финансирования, а не только одной кратковременной закупке.

«Поэтому мы в любом случае говорим о том, что в течение следующих трех лет будут возможны поставки. Это возможно Я хочу подчеркнуть. Это не что, что делается сиюминутно. Мы просто показываем нашу готовность, желание. И так начинаются все процессы, честно говоря, если бы все сделались так», — подытожил Кристерссон.

Напомним, шведская оборонная промышленность и Воздушные силы Украины могут получить значительный толчок к развитию благодаря подписанному письму о намерениях по долгосрочному сотрудничеству. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что это соглашение открывает путь к потенциальным поставкам 100-150 истребителей Gripen серии Е, которые позволят Украине построить очень серьезные воздушные силы.

Также ранее мы писали, если это соглашение между Стокгольмом и Киевом будет заключено, оно станет самым большим всех предыдущих контрактов Швеции в этой сфере. В настоящее время Швеция может оперативно предоставить около 10 самолетов версии Gripen C/D, уже находящихся на вооружении. Более новые же Gripen E имеют значительно более высокие характеристики.