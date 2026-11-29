Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по выполнению договоренностей с международными партнерами об усилении противовоздушной обороны. Часть из них уже реализована — в частности, глава государства поблагодарил Норвегию. В то же время некоторые пакеты поддержки до сих пор ожидают выполнения.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

Реклама

Зеленский требует ускорить поставки ракет для ПВО Украины

В ходе селекторного совещания президент обсудил с ответственными за коммуникацию с партнерами выполнение договоренностей по противовоздушной обороне. По его словам, часть обещанной помощи Украина уже получила, однако работа над другими пакетами поддержки продолжается.

Реклама

«Были конкретные договоренности. Часть из них выполнили — я хочу поблагодарить Норвегию, — но есть те, которые до сих пор в процессе выполнения», — сказал Зеленский.

Глава государства поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и другим ответственным должностным лицам уже в этот день связаться с партнерами, которые пока не реализовали свои обязательства.

Также Зеленский ожидает вечерний доклад о результатах этих контактов и сроках снабжения ракет-перехватчиков, предусмотренных пакетами помощи.

«Я ожидаю вечера доклада по ракетам и сделанным сегодня чиновниками контактам с партнерами: когда перехватчики из пакетов соответствующих будут поставлены в Украину», — отметил президент.

Реклама

Напомним, ранее Financial Times сообщало о задержке передачи Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. По данным издания, министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не дал окончательного разрешения на передачу около 60 ракет, хотя Вашингтон уже согласовал эту помощь. Речь идет примерно о 40 ракетах PAC-3 и еще 20 PAC-2, которые должны усилить украинскую противовоздушную оборону.

Часть боеприпасов находится на складах в Европе, а их закупку финансируют западные союзники Украины. Кроме того, задерживается рассмотрение отдельной инициативы, предусматривающей предоставление Украине разрешения на собственное производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Новости партнеров