Когда Украина получит следующую партию F-16: Умеров рассказал о самолетах от Нидерландов

Министры обороны Украины и Нидерландов встретились в Гааге. Главной темой переговоров была программа истребителей F-16.

О результатах разговора с коллегой Рубеном Брекельмансом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

"Нидерланды — среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно выросла в 2024 году. Уже есть договоренности на 2025-й. Главный приоритет — программа F-16. Ожидаем в этом году очередную партию самолетов, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава", – написал Умеров.

Он отметил, что Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил и поддерживают развитие украинской авиационной инфраструктуры и возможностей.

"Второй приоритет — дроны. Скоординировали распределение ранее анонсированных 400 млн евро, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям", — добавил министр.

Глава оборонного ведомства добавил, что также обсуждались вопросы артиллерийских снарядов, противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков. Он отметил, что Нидерланды ясно понимают потребности защитников Украины и готовы помогать.

"Отдельно – индустриальное взаимодействие. Следующий логический шаг – развитие совместных оборонных предприятий, которые укрепят возможности наших армий. Синхронизировали планы поступления помощи, ее эффективное применение на поле боя и поддержку операций. Важно вместе с партнерами действовать быстро и результативно", – подытожил Рустем Умеров. .

Напомним, Украина ожидает истребителей Mirage 2000. По мнению эксперта, у них есть определенное преимущество перед F-16. В то же время пока говорить о влиянии истребителей F-16 как отдельной серьезной компоненты нельзя из-за незначительного их количества в Украине.

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