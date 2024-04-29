Когда Украина получит средства ПВО и ракеты к ним: Зеленский ответил

Наше государство скорее получит дополнительные ракеты к системам Patriot, а вопрос о получении дополнительных средств ПВО сейчас обсуждается.

Украинские военные без задержки получат ракеты для систем Patriot. В то же время, продолжается работа по получению дополнительных средств ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, наше государство скорее получит дополнительные ракеты к системам Patriot, а вопрос о получении дополнительных средств ПВО сейчас обсуждается.

"О дополнительных пакетах и количестве ракет к Patriot — ожидаем позитив. Я думаю, мы будем получать эти поставки. И слава Богу, что после созыва нашего Совета (заседание Совета Украина-НАТО 19 апреля, — ред.) мы получили ответы, что в процессе не будет пауз", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время, он добавил, что пока нет конкретных сроков, когда Украина получит дополнительные системы ПВО.

"Сегодня мы обсуждали с генсеком, где мы видим (системы Patriot, — ред.). Мы, с нашей стороны, работаем и аналитически. Мы понимаем, в каких государствах есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами Patriot", – сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что как только системы появятся в Украине, мы это почувствуем.

Напомним, что Зеленский подчеркнул, что сейчас есть три главных пункта, от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий.

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