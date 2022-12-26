Когда Украина сможет использовать систему Patriot: в Воздушных силах ответили

В Украине уже сформировали список военных, которые будут первыми учиться использовать ЗРК Patriot.

Чтобы научиться украинским военным пользоваться американской системой противовоздушной обороны Patriot, может понадобиться несколько месяцев.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Украинское командование уже подготовило список военных, которые будут учиться использовать зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Командующий Воздушными силами, генерал Олещук уже имеет список людей, которые могут в ближайшее время отправиться на обучение на этот комплекс. Возможно, с Patriot будет дольше, возможно займет несколько месяцев. Потому что техника сложная, дорогая, и нужно подготовить специалистов, которые должны досконально овладеть ею, и потом учить других эксплуатировать этот комплекс", — сказал Игнат.

Также он отметил, что ранее украинским военным понадобилось несколько недель, чтобы освоить германскую систему противовоздушной обороны IRIS-T и норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS.

Системы Patriot для Украины

В среду, 21 декабря, президент США Джо Байден подтвердил передачу ВСУ систем Patriot. Также Белый дом объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны сообщало, что для обучения украинских военных пользоваться зенитными ракетными комплексами Patriot потребуется несколько месяцев.

По мнению военного эксперта, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, скорая доставка систем Patriot из США в Украину будет длиться до двух недель, а для их освоения военным понадобится примерно месяц.

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