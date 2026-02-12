Когда Украина сможет полностью отказаться от графиков отключения света: эксперт ответил

Отключение света в Украине будут продолжаться еще не один год / © iStock

Энергосистема Украины, несмотря на массированные атаки врага и истощение ресурсов, демонстрирует чудеса устойчивости и готовится к сезонному ослаблению ограничений. Специалисты прогнозируют, что уже в ближайшее время украинцы смогут насладиться бесперебойным электроснабжением , однако полный отказ от графиков возможен только в долгосрочной перспективе. Даже при лучших сценариях жизнь с ограничениями продлится еще несколько лет.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "РБК-Украина".

Весенняя пауза и летние вызовы

Уже с середины весны украинцев ждет приятный сюрприз. Апрель, май и июнь должны стать месяцами "энергетической свободы". Благодаря сезонному потеплению и окончанию отопительного сезона потребление электричества упадет, что позволит энергетикам полностью отказаться от графиков отключений в этот период.

Однако радость может быть преждевременной. Уже в июле и августе дефицит в сети вновь напомнит о себе. Эксперты выделяют две главные причины летних отключений: пиковую нагрузку из-за массового использования кондиционеров в жару и необходимость ремонта атомных блоков. Летом атомные электростанции выводят в плановые ремонты, чтобы подготовить их к максимальным нагрузкам зимой.

Сколько лет будем жить с графиками

Прогнозы по полному восстановлению энергосистемы до довоенного уровня остаются сдержанными. Это вопрос не ближайших месяцев, а лет кропотливого труда и миллиардных инвестиций. Александр Харченко озвучил два сценария развития событий:

Оптимистичный: жизнь без графиков станет возможной через 3 года, то есть ориентировочно до 2029 года.

Реалистичный: на стабилизацию понадобится 4–5 лет, и о полном отсутствии ограничений можно будет говорить только в 2030–2031 годах.

Ситуация в Киеве и проблемных регионах

Столица остается одним из самых уязвимых мест на энергетической карте страны. Эксперт предупреждает, что в Киеве избежать отключений зимой будет очень тяжело. Как только температура воздуха будет опускаться до отметки -5°C и ниже, введение ограничений станет неизбежным даже при отсутствии новых обстрелов.

Кроме Киева, сложной остается ситуация в крупных промышленных и прифронтовых центрах. В перечень наиболее проблемных регионов, где энергетикам тяжелее всего балансировать систему, входят Одесса, Кривой Рог, Днепр и Харьков. Жителям этих городов следует особенно тщательно готовиться к возможным перебоям со светом в пиковые периоды нагрузок.

Напомним, эксперт назвал два города, где отключения будут самыми жесткими . Жителям Киева и Одессы следует готовиться к тому, что для них графики отключений останутся более жесткими, чем в остальных регионах.