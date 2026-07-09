Когда Украина сможет ударить баллистикой по России: разработчик порадовал сроками

Баллистика

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Украинская баллистическая ракета может перейти к этапу испытаний по целям на территории России уже осенью. Для этого необходимо сначала завершить испытание двигателя и провести первые летные тесты.

Об этом рассказал соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью Liga.net.

По словам разработчиков, после проверки работы двигателя ракета должна пройти этап испытаний в полете.

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«Нас от ее появления отделяет одно — испытание двигателя. Только после того, как мы испытаем двигатель, начнем лётные испытания», — отметил представитель разработки.

Если во время тестов будет подтверждено, что система управления работает в соответствии с заданными алгоритмами, начнутся испытания с применением целей в России.

Он поделился оптимистическим прогнозом по испытанию ракеты по целям в РФ.

«Думаю, осенью мы уже будем там тестировать и испытывать нашу ракету в России», — высказался он.

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Ранее говорилось, что украинская баллистическая ракета FP-9 может перейти к испытаниям по целям в России уже осенью. Для этого разработчикам осталось завершить испытание двигателя и провести лётные тесты. В случае успеха ракета с дальностью до 800-850 км сможет поражать цели далеко за пределами Украины.

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