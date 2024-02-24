Когда украинцы ощутят проблемы из-за нехватки западного финансирования — министр финансов

Украинские граждане пока не испытывают проблем из-за недостаточной финансовой поддержки Украины западными партнерами, но ситуация может измениться во втором полугодии.

Об этом говорил в эфире национального телемарафона Министр финансов Сергей Марченко.

"Дедлайн [для финансовой помощи стран Запада] мы можем продолжать не бесконечно. То есть, мы сейчас уже испытываем определенную нехватку средств, но это еще не испытывают граждане Украины. Мы находим ресурсы для того, чтобы перекрыть эти потребности", — отметил он.

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По прогнозу министра, в случае отсутствия финансовой поддержки, прежде всего, речь идет о помощи от США, тяжелым для украинцев будет второе полугодие.

"Я думаю, что безболезненно мы можем пройти первое полугодие, потому что мы видим, что уже есть четкие расчеты на европейскую помощь. Также мы сделали все необходимое, чтобы получить помощь от Всемирного банка. То есть, эти средства позволят нам перекрыться", — сообщил он.

Напомним, 28 ноября 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Дефицит бюджета составляет 1 571,5 млрд гривен и должен покрываться за счет помощи, которую Украине оказывают западные партнеры.

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