Когда украинцы смогут отдохнуть: выходные и праздничные дни на Новый год 2022

Когда украинцы смогут отдохнуть: выходные и праздничные дни на Новый год 2022

Традиционно год в Украине начинается с новогодних праздников и большого количества выходных дней. И 2022 год не станет исключением из правил. Однако украинцы получат целых два выходных уикенда вместо одной праздничной недели

ТСН.ua рассказывает, какие дни будут выходными в начале 2022 года.

Когда начнутся новогодние выходные в Украине

В конце года украинцев традиционно интересует вопрос, когда можно будет отдохнуть.

Первый официальный выходной ждет нас Католическое Рождество, которое приходится в 2021 году на субботу. Потому выходной переносится на понедельник, 27 декабря. А вот 24 декабря, скорее всего, будет сокращен рабочий день. Можно будет пойти домой на один час раньше.

1 января также приходится на субботу. Именно поэтому украинцы получат целые новогодние выходные – 1, 2 и 3 января. 31 декабря украинцев ожидает сокращенный рабочий день. Так что можно уже планировать новогодний отпуск.

Календарь новогодних выходных в Украине 2022

Рождественские выходные 2022 в Украине

Рождество по юлианскому календарю 2022 года приходится на пятницу. Поэтому нас опять же ждет праздничный уик-энд — 7, 8 и 9 января 2022 года. А вот 10 января придется выйти на работу. 6 января, в четверг, можно ожидать сокращенного рабочего дня.

Школьные новогодние каникулы 2022

Что касается школьных новогодних каникул, то, по предварительным данным, они должны начаться 24 декабря и продлиться до 10 января. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в Украине может внести свои коррективы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку