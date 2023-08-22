Когда украинцы смогут подавать документы на получение субсидий: назван период

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

Украинцы могут обратиться за жилищной субсидией в любой месяц года. Она рассчитывается на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября, и отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Как отмечается, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября, и отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля).

По окончании срока получения субсидии органы Пенсионного фонда Украины осуществляют самостоятельно ее расчет на следующий период без обращений граждан (кроме отдельных категорий домохозяйств, в частности ВПЛ). Жилищная субсидия на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год за личным обращением граждан. При обращении за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона она назначается с начала такого сезона. А в случае обращения за назначением жилищной субсидии в течение трех месяцев после повышения тарифов – субсидия назначается с месяца такого повышения”, — рассказали в Министерстве.

Напомним, что Кабмин Украины обеспечивает неизменность тарифов на отопление для населения в новом отопительном сезоне 2023-2024.