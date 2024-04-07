Когда Украине грозят отключения света: названы месяцы

В целом в нашем государстве потребление электроэнергии может быть ограничено уже в июле.

В Украине есть два традиционных пика, когда увеличивается нагрузка на электросистему: это зима и лето. Из-за чего в летний сезон в некоторых регионах могут применяться ограничения поставки света.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

“У нас есть два пика потребления электроэнергии. Один, традиционный, зимой, а другой – летом. Действительно, в июле-августе потребление электроэнергии, мягко говоря, не меньше, чем зимой. Соответственно, учитывая общую ситуацию и тот пострадавший объем генерации, мы, скорее всего, будем иметь проблемы с энергоснабжением. И, вероятно, у нас будут определенные ограничения уже в июле-августе”, — рассказал эксперт.

То есть, в целом в нашем государстве потребление электроэнергии может быть ограничено уже в июле.

“Да, речь идет именно об общеукраинском уровне. Не будет такого, что всю страну отключили, но частично в определенных регионах вполне могут начаться ограничения поставок уже в июле”, — добавил Александр Харченко.

Напомним, что в Украине могут снова вырасти тарифы на свет.

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