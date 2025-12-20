Когда украинские беженцы начнут возвращаться домой — прогноз НБУ

Темпы выезда украинцев снизились, но отток продолжается / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

Реклама

Национальный банк Украины оценивает, что массовый возврат временно находящихся за рубежом украинцев начнется не раньше 2027 года и будет происходить медленными темпами — примерно по 100 тысяч человек ежегодно.

Об этом идет речь в инфляционном отчете регулятора.

Эксперты отмечают, что скорость возвращения граждан будет напрямую зависеть от ситуации безопасности, темпов экономического восстановления и условий жизни украинцев в европейских странах.

Реклама

Даже в случае завершения активной фазы войны высокие риски будут оставаться весомым фактором, который будет сдерживать миграцию обратно в Украину. Речь идет не только об обстрелах прифронтовых территорий, но и о возможных ракетных ударах и угрозе терактов в мирных регионах.

В Нацбанке также подчеркивают, что политика стран ЕС по отношению к украинцам — временная защита, возможность долгосрочного проживания, доступ к рынку труда и образованию — уменьшает желание быстро возвращаться домой. Даже после улучшения ситуации в сфере безопасности часть граждан останется за границей из-за более стабильных условий жизни и медленного экономического восстановления в Украине.

По прогнозам НБУ:

2025 год: чистый отток населения составит около 200 тысяч человек

2026 год: миграционные оттоки сохранятся на уровне примерно 200 тысяч человек

2027 год: ожидается чистый возврат — около 100 тысяч человек, что в пять раз меньше предварительных оценок (0,5 млн)

Напомним, в первой половине 2025 года количество украинских мигрантов выросло на 60 тысяч человек. Это меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда страну покинули более 200 тысяч человек.

По данным ООН, на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. Высокие риски безопасности, в частности обстрелы со стороны РФ, влекут за собой дальнейший выезд граждан.

Реклама

Также сообщалось, что Украина рискует потерять большинство своих мигрантов: до 70% могут остаться за границей. Это чревато дефицитом рабочей силы и новой волной эмиграции после войны.