Когда украинцы получат выплаты по "Зимней поддержке": Зеленский рассказал
Президент Зеленский подтвердил старт выплат «Зимней поддержки» уже на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешной реализации программы “Зимней поддержки» и анонсировал начало первых выплат уже на следующей неделе.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Об этом президент заявил по итогам доклада чиновников. По его словам, на сегодня зафиксировано почти 10 миллионов заявок от граждан, поданных через приложение «Действие» и сеть «Укрпочты».
«Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года», — сообщил Владимир Зеленский.
Как отметил Владимир Зеленский, более 2 миллионов заявок касаются помощи на детей. Гражданам необходимо оформить заявку на зимнюю поддержку к Рождеству.
Президент также подчеркнул, что правительство обеспечит весь необходимый финансовый ресурс для программы. Он ожидает, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом.
Напомним, в Украине от 21 ноября можно подавать заявки на получение 6500 грн в рамках программы «Зимней поддержки». Эту денежную помощь могут получить украинцы, наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Деньги начисляются из государственного бюджета. Программа будет касаться около 600 тысяч граждан.