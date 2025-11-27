- Дата публикации
Когда украинцы потеряют землю, которую не приватизировали
Украинцы могут потерять землю, которую они не приватизировали, в частности, земельные паи, если не оформят право собственности до 1 января 2028 года.
Владельцы земельных паев в Украине должны оформить права на свои участки до 1 января 2028, иначе земля перейдет в коммунальную собственность. Если этого не сделать, участки, оставшиеся в коллективной собственности или не оформленные наследниками, считаются бесхозными.
Об этом пишет аgronews.ua, ссылаясь на слова юриста Анастасии Блинду.
Закон Украины № 899-IV устанавливает четкие правила оформления земельных участков (паев), ранее принадлежавших коллективным сельскохозяйственным предприятиям, кооперативам и акционерным обществам.
Если владелец неистребованного пая или его наследник пропустил срок оформления права собственности по уважительной причине, суд может предоставить дополнительное время для оформления, отметила юрист.
Если в коллективной собственности нет земель, пай можно выделить на местности из земель запаса громады, если такие есть.
После того, как земля из неистребованного пая перейдет в коммунальную собственность, в течение 7 лет ее нельзя передавать в частную собственность, кроме случаев возвращения владельцу или наследникам.
