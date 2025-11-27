Когда украинцы потеряют землю, которую не приватизировали

Чтобы избежать потери земли, владельцам необходимо пройти процедуру приватизации

Владельцы земельных паев в Украине должны оформить права на свои участки до 1 января 2028, иначе земля перейдет в коммунальную собственность. Если этого не сделать, участки, оставшиеся в коллективной собственности или не оформленные наследниками, считаются бесхозными.

Об этом пишет аgronews.ua, ссылаясь на слова юриста Анастасии Блинду.

Закон Украины № 899-IV устанавливает четкие правила оформления земельных участков (паев), ранее принадлежавших коллективным сельскохозяйственным предприятиям, кооперативам и акционерным обществам.

Если владелец неистребованного пая или его наследник пропустил срок оформления права собственности по уважительной причине, суд может предоставить дополнительное время для оформления, отметила юрист.

Если в коллективной собственности нет земель, пай можно выделить на местности из земель запаса громады, если такие есть.

После того, как земля из неистребованного пая перейдет в коммунальную собственность, в течение 7 лет ее нельзя передавать в частную собственность, кроме случаев возвращения владельцу или наследникам.

