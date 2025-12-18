- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 358
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда Украину "накроет" похолодание: синоптик назвала дату
Еще завтра на всей территории Украины будет сухая и относительно теплая погода. А похолодание следует ожидать на Рождество.
В пятницу, 19 декабря, в Украине ожидается сухая погода, повсюду без осадков, временами туманы.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра в течение дня от 2 мороза до 3 тепла, на юге и западе +3+8 градусов.
Когда придет похолодание
Диденко предупредила, что с 25-26 декабря в большинстве областей Украины ожидается похолодание.
«Не до сильных морозов, но до -7-12 ночью вероятно. Еще немного рановато для этого прогноза, уточнения будут обязательно…», — уточнила синоптика.
Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, когда в Украине похолодает и будет ли снег на Рождество.