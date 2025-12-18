Когда Украину "накроет" похолодание: синоптик назвала дату

Когда в Украину придет похолодание / © Pixabay

В пятницу, 19 декабря, в Украине ожидается сухая погода, повсюду без осадков, временами туманы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня от 2 мороза до 3 тепла, на юге и западе +3+8 градусов.

Когда придет похолодание

Диденко предупредила, что с 25-26 декабря в большинстве областей Украины ожидается похолодание.

«Не до сильных морозов, но до -7-12 ночью вероятно. Еще немного рановато для этого прогноза, уточнения будут обязательно…», — уточнила синоптика.

