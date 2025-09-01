ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
409
Время на прочтение
1 мин

Когда Украину накроют первые морозы: синоптик удивил прогнозом

В средине декабря синоптики не исключают варианта небольшого потепления. А уже ближе к Новому году зима напомнит о себе морозами и снегом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Зима придет по календарю

Зима придет по календарю / © Pixabay

Зима в Украине будет теплой. В декабре дневная температура воздуха ожидается на уровне 2-5 градусов тепла, морозно будет ночью.

Об этом сообщил климатолог Василий Троцюк, пишет РадиоТрек.

По его данным, первые морозы накроют страну только в конце первого зимнего месяца. Настоящая зима придет в страну, когда дневная температура воздуха опустится до 10-12 или 8-10 градусов ниже нуля. Ночи будут еще холоднее.

Ранее синоптик предупредил украинцев, что во второй половине сентября могут быть заморозки. Ожидается похолодание.

Согласно долгосрочному прогнозу «Украинского гидрометцентра», нынешний сентябрь, в отличие от прошлогоднего, не ожидается слишком теплым. Если в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса, то сейчас она будет находиться в пределах нормы. То есть от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов, это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.

Дата публикации
Количество просмотров
409
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie