Когда Украину накроют первые морозы: синоптик удивил прогнозом

Зима в Украине будет теплой. В декабре дневная температура воздуха ожидается на уровне 2-5 градусов тепла, морозно будет ночью.

Об этом сообщил климатолог Василий Троцюк, пишет РадиоТрек.

По его данным, первые морозы накроют страну только в конце первого зимнего месяца. Настоящая зима придет в страну, когда дневная температура воздуха опустится до 10-12 или 8-10 градусов ниже нуля. Ночи будут еще холоднее.

Ранее синоптик предупредил украинцев, что во второй половине сентября могут быть заморозки. Ожидается похолодание.

Согласно долгосрочному прогнозу «Украинского гидрометцентра», нынешний сентябрь, в отличие от прошлогоднего, не ожидается слишком теплым. Если в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса, то сейчас она будет находиться в пределах нормы. То есть от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов, это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.