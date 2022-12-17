Когда улучшится ситуация с электричеством в Украине: в Раде назвали конкретную дату

В ближайшие три дня в Украине ожидается похолодание, и возрастет нагрузка на энергосети.

Ситуация с электроснабжением в Украине будет оставаться сложной до 20 декабря, после чего объем отключений света должен уменьшиться.

Об этом сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус в эфире телемарафона "Единые новости" 17 декабря.

По его данным, удалось устранить большинство повреждений на энергообъектах после массированных ракетных обстрелов 16 декабря. Поэтому электроэнергию получают большинство потребителей.

"Самая сложная ситуация – в Днепре и области. Мы еще не вернулись в состояние до ракетной атаки, и в системе существует дефицит в районе четырех тысяч мегаватт. Больше всего отключений – в центральной и восточной части Украины", – рассказал Герус.

Он также обратил внимание на то, что в ближайшие три дня, то есть до 20 декабря, в Украине ожидается похолодание, и возрастет нагрузка на энергосети. Однако после этого ситуация улучшится.

По данным нардепа, в ближайшие день-два удастся восстановить и запустить работу еще в части энергетических объектов. И дефицит электроэнергии тогда снизится.

"До вторника (20 декабря – ред.) ситуация будет сложной, но она будет постепенно улучшаться. Со вторника объем отключений должен уменьшиться и вернуться к показателям несколько дней назад", – анонсировал Герус.

Напомним, российские войска 16 декабря в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине, попав и по энергетической инфраструктуре, и по жилым домам. После атак в ряде населенных пунктов исчезли электроэнергия, тепло- и водоснабжение. По данным "Укрэнерго", 17 декабря на поврежденных энергообъектах проводятся аварийно-восстановительные работы. В то же время состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий.

Накануне в "Укрэнерго" также предупреждали, что возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.

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