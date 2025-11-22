Когда улучшится ситуация со светом: в ДТЭК сделали важное заявление

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Украинские энергетики завершают несколько важных ремонтов, после которых отключений света должно стать меньше.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что российская террористическая армия не прекращает обстрелов энергетической инфраструктуры, но украинские энергетики продолжают свою работу.

Реклама

«Восстановление не останавливается, ремонтируются станции, подстанции и линии. Энергетики строят временные схемы подпитки, импортируют электроэнергию и возвращают в работу поврежденное оборудование», — сообщили в ДТЭК.

Если враг не нанесет новый удар, уже вскоре у украинцев будет больше света в домах.

«Уже в ближайшее время несколько важных ремонтов может быть завершено. Это должно уменьшить отключения света, если не будет новых атак», — отметили в ДТЭК.

Напомним, ранее в ДТЭК объяснили, что масштабные отключения света в четверг, 19 ноября, связаны с вынужденным уменьшением генерации электроэнергии на трех украинских АЭС. Российская террористическая армия воздушными ударами повредила линии, которые передают электроэнергию от атомных электростанций.