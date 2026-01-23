Когда улучшится ситуация со светом в Украине: эксперт озвучила прогноз

Свет / © unsplash.com

Реклама

Ситуация в украинской энергосистеме остается напряженной и во многом зависит от дальнейших планов врага по обстрелам критической инфраструктуры.

Об этом для «24 Канала» рассказала член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра «We build Ukraine» Виктория Войцицкая.

По словам эксперта, ключевым риском остаются возможные попытки россиян полностью уничтожить генерирующие тепло и электроэнергию объекты. Если врагу удастся реализовать этот сценарий, то ситуация в столице может стать критической.

Реклама

Особое внимание Войцицкая обратила на уязвимость левого берега Киева.

«Если враг попытается полностью уничтожить ключевые объекты, ситуация в Киеве станет очень сложной. Особенно для жителей левого берега, где есть многоэтажки, полностью зависящие от электричества», — предупредила она.

Поскольку точные прогнозы по обстрелам делать невозможно, каждая украинская семья должна самостоятельно позаботиться о своей безопасности.

Войцицкая советует разработать четкий план действий на случай, если обстоятельства ухудшатся и света или тепла не будет долго.

Реклама

В то же время эксперт подчеркнула ответственность власти — как местной, так и центральной.

«Власть должна подготовить решения. Особенно для тех людей, которые нуждаются в особом внимании, для пожилых людей. Что им делать? Где им пережить эти сложные времена?» — отметила специалист.

Когда ждать улучшения

Согласно прогнозу, рассчитывать на стабилизацию энергосистемы можно не раньше весны. Текущие условия будут оставаться сложными, по меньшей мере, до начала — середины марта.

«Ситуация станет лучше, когда спадут морозы, а световой день начнет увеличиваться», — подытожила Войцицкая.

Реклама

Напомним, эксперты предупреждают, что проблемы с электроснабжением в Украине не исчезнут сразу после завершения войны. По оценке специалистов на восстановление разрушенных энергетических мощностей понадобится от трех до пяти лет, поскольку быстро отстроить большие теплоэлектростанции практически невозможно и экономически нецелесообразно.

При этом Украина постепенно движется к децентрализованной и «зеленой» энергосистеме, а гражданам советуют уже сейчас инвестировать в собственную энергетическую устойчивость — в частности солнечные станции и системы накопления энергии.