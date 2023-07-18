Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: история, традиции и сильная молитва для защиты Украины

Каждый год греко-католики и православные христиане празднуют большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. В народе его еще называют Первой Пречистой.

После смерти Пресвятая Богородица отправилась к своему Сыну на небо. Поэтому верующие в этот день чтят не ее смерть, а именно воссоединение с Иисусом Христом.

Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году

В Украине Успение Пресвятой Богородицы празднуют 28 августа. Это праздник, всегда остающийся в дате. В 2023 году это будет понедельник.

ПЦУ и УГКЦ переходят на новый календарь с 1 сентября 2023 года, поэтому уже с 2024 года Успение Пресвятой Богородицы мы будем праздновать 15 августа.

История праздника

Праздник получил свое начало после сбора в Иерусалиме всех святых апостолов 431 года. Но само название, сохранившееся до наших дней, было создано только в VI веке нашей эры. Не в каждом регионе мира празднование проходило в одну и ту же дату. К примеру, в Эфиопии Успение Пресвятой Богородицы все еще празднуют 6 января, а в августе чтят вознесение тела Девы Марии на небо.

Успение Пресвятой Богородицы: икона / Фото: commons.wikimedia.org

Единственную дату празднования ввел византийский император Мафриков.

Само слово "Успение" означает "тихая смерть". Согласно библейским преданиям, ангел явился перед Девой Марией и известил ее о кончине за три дня до этого события.

Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать

Перед праздником Успения Пресвятой Богородицы верующие держат Успенский пост, который длится с 14 августа. Поэтому 28 августа уже можно не отказывать себе в развлечениях или еде. Конечно, если это не среда или пятница, когда соблюдающие пост стараются не есть мясные продукты.

Один из древних обычаев украинского народа заключается в выпекании хлеба из зерна, которое было освящено в храме. После этого выпечку обязательно ставят на стол, чтобы каждый гость или член семьи мог взять себе кусочек. В церквях освящают колоски, разные хлебные изделия.

Богородицу просят оградить от темных сил и плохого влияния людей, не забывают и о крепком здоровье для всей семьи.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:

физически работать;

играть свадьбу;

ходить босиком;

носить старую или грязную обувь;

оскорбляться и ссориться.

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

О, Дева Мария, Матерь наша, Отец Небесный сделал Тебя Храмом и инструментом Святого Духа, чтобы, приняв от Тебя плоть, Пророческое Слово вошло в мир и поселилось с нами.

Ты, о Матерь, всегда была для нас той ведущей звездой, ведущей к дому Отца. Как когда-то в Кане Галилейской Ты говорила к нашим праотцам, так и ныне Ты обращаешься к нам со словами: "Сделайте все, что Он вам скажет".

Божье убежище грешников, будь Господом помощью нам, несовершенным и немощным, Своим Небесным Покровом храни нас от зла, которое нам постоянно грозит. Скорбным утешение, как Мать, помоги нам, когда у нас исчерпывается надежда и силы для доброй христианской жизни. Вместе с нами выпроси у Сына Своего больным исцеление и благодать здоровья души и тела для всех слабых и страдающих.

Господней милостью и премудростью детей научи любви к Богу и людям, к Святой Церкви и к нашей дорогой Родине. Выпроси им у Христа Спасителя любовь родителей и воспитателей. Укрепи наши семьи, чтобы они были сильны Богом.

Просим, чтобы молодежи Господь дал надлежащие силы и благословения быть верной Богу, а также мудрость в познании красоты и достоинства человеческой личности, значение семейной жизни, величие материнства и ответственность отцовства.

Пусть по Твоему святому покровительству Отец Небесный пробудит и, прежде всего, среди нашей молодежи многочисленные призвания к священническому и душепастырскому, монашескому и миссионерскому, а также евангелизационному и катехизическому, социально-благотворительному и иному служению и благословляет ее всеми. .

А духовенству разных традиций и обрядов пусть Он дарит мужество провозглашать Евангелие Царства Божьего и радость верного служения Твоему Сыну в Святой Его Церкви Христовой, которая да будет дарована восстановлением ее единства и целостности, которая была в первоапостольские времена.

В Отечестве нашем просим Тебя, чтобы Господь подал жить всем нам в ней в духе единения, истинного мира и братской любви и взаимопомощи, даровал сердце искреннее и открытое навстречу потребностям наших соседей и сограждан.

Сегодня мы вверяем себя Твоему Небесному покровительству, потому что испокон веков никто не слышал, чтобы кто-то из прибегающих к Тебе, просящих у Тебя Божьей помощи, был Тобой, а следовательно – Господом, брошен.

Отдаем под Твой Божий Покров, Мария, нашу епархию и все общины на ее территории, чтобы они пользовались надлежащей свободой вероисповедания. Пусть храмы наполняются истинным служением и прославлением Бога, а верующие с воодушевлением и радостью приступают к Слову Божию и Святым Таинствам.

Молитвами нашими к Господу в скорбях не презри, о, Владычица наша, Заступница наша, Пресвятая Богородица. Аминь.