Когда в Днепре начнется отопительный сезон: эксперты назвали условия запуска котельных

Когда в Днепре начнется отопительный сезон: эксперты назвали условия запуска котельных

Ждать тепла в трубах горожанам придется до того, пока на улице не опустится температура воздуха до восьми градусов.

Отопительный сезон в Днепре не за горами. Он начнется после того, как среднесуточная температура на улице опустится до восьми градусов тепла.

Об этом пишет "Наш місто"

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Как стало известно, котельные запустят после того, как температура воздуха в течение трех дней не будет подниматься выше восьми градусов.

"По состоянию на 28 сентября капитально отремонтировано 39 котлов, заменено около 60 километров тепловых сетей, восстановлено почти 40 километров тепловой изоляции, установлены 49 энергоэффективных насосов. До конца текущей недели все подготовительные работы будут полностью завершены", — рассказал заместитель директора по производству КП "Теплоэнерго" Владимир Билан.

Он также подчеркнул, что процесс подачи тепла в дома местных жителей может в среднем занять до 14 дней. Первые получат отопление объекты социальной сферы: больницы, детские сады и школы.

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