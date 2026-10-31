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Когда в Днепре появится свет: энергетики дали тревожный прогноз
Из-за повторной ночной атаки РФ повреждено только что восстановленное оборудование, поэтому жителям нескольких крупных районов Днепра придется ждать возвращения электроэнергии как минимум до начала недели.
Электроэнергию в части Днепра могут вернуть не раньше понедельника.
Такой предварительный прогноз обнародовала аварийная служба «Днепр Аварийка», отмечая, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Детали отключений и последствия ударов
Обесточение задело значительную часть города. В частности, без света остаются жители таких районов и массивов:
Деевка;
Сухачевка;
жилые массивы Парус и Покровский;
Краснополье;
проспект Богдана Хмельницкого;
часть проспекта науки.
Причиной затяжных отключений стала повторная ночная атака российских окупантов по энергетическим объектам Днепропетровщины. По данным компании ДТЭК, оборудование получило серьезные повреждения. Ситуацию усложняет то, что враг попал в критический объект, который энергетики перед этим непрерывно восстанавливали почти двое суток.
Сложная ситуация в других регионах
Энергетическая система страны находится под большим давлением. Сложной остается ситуация со светом и в столице: в некоторых районах Киева в течение суток электроэнергию обещают давать всего на полтора часа. В ДТЭК объясняют это новыми ударами по инфраструктуре, нанесенными до того, как специалисты успели ликвидировать последствия предварительных обстрелов.
Напомним, что в Днепре и Днепропетровском районе вечером 30 октября вынужденно применили экстренные обесточивания по указанию «Укрэнерго». Экстренные отключения света введены из-за повторных атак на энергообъекты.
Ранее мы писали о том, что в результате российской атаки вечером 29 октября на критическую инфраструктуру часть Днепра осталась без электроснабжения. Также в некоторых районах города возникли перебои с водой.