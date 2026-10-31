Когда в Днепре появится свет: энергетики дали тревожный прогноз

Отключение света / © ТСН

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Электроэнергию в части Днепра могут вернуть не раньше понедельника.

Такой предварительный прогноз обнародовала аварийная служба «Днепр Аварийка», отмечая, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

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Детали отключений и последствия ударов

Обесточение задело значительную часть города. В частности, без света остаются жители таких районов и массивов:

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Деевка;

Сухачевка;

жилые массивы Парус и Покровский;

Краснополье;

проспект Богдана Хмельницкого;

часть проспекта науки.

Причиной затяжных отключений стала повторная ночная атака российских окупантов по энергетическим объектам Днепропетровщины. По данным компании ДТЭК, оборудование получило серьезные повреждения. Ситуацию усложняет то, что враг попал в критический объект, который энергетики перед этим непрерывно восстанавливали почти двое суток.

Сложная ситуация в других регионах

Энергетическая система страны находится под большим давлением. Сложной остается ситуация со светом и в столице: в некоторых районах Киева в течение суток электроэнергию обещают давать всего на полтора часа. В ДТЭК объясняют это новыми ударами по инфраструктуре, нанесенными до того, как специалисты успели ликвидировать последствия предварительных обстрелов.

Напомним, что в Днепре и Днепропетровском районе вечером 30 октября вынужденно применили экстренные обесточивания по указанию «Укрэнерго». Экстренные отключения света введены из-за повторных атак на энергообъекты.

Ранее мы писали о том, что в результате российской атаки вечером 29 октября на критическую инфраструктуру часть Днепра осталась без электроснабжения. Также в некоторых районах города возникли перебои с водой.

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