Когда в домах Николаева появится вода: мэр описал ситуацию

Когда в домах Николаева появится вода: мэр описал ситуацию

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что 9 мая начнут заполнять водой магистрали по всему городу. В то же время он подчеркнул, что это техническая вода.

6 мая в Николаеве начали наполнять резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищают.

Об этом Сенкевич написал в Сети.

Также к городской системе уже подключили часть скважин.

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"Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района. 9 мая начнем заполнять водой магистрали по всему городу", – сообщил мэр Николаева.

"Друзья, напоминаю, что это техническая вода! Ни в коем случае ее нельзя пить или употреблять для приготовления пищи. Только бытовые нужды! Буду держать вас в курсе дел!" – заметил городской голова.

Напомним, 5 мая в результате вражеских обстрелов Николаева часть города осталась без газа.

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