Когда в Харькове будет свет: в "Укрэнерго" назвали сроки возобновления электроснабжения

Глава "Укрэнерго" обещает, что энергоснабжение в Харькове возобновят через две недели.

Ситуация с электроснабжением в Харькове, пострадавшим из-за ракетных и дроновых атак РФ, может улучшиться через 14 дней при условии, если не будет новых масштабных обстрелов.

Об этом сообщил на брифинге в Харькове глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает "Укринформ".

По его словам, масштаб разрушений энергосистемы в Харькове поражает, но, несмотря на этот город, хоть и с ограничениями, остался с электричеством.

"Все еще достаточно трудно гарантировать какие-то конкретные сроки. Говорим ориентировочно о 7-10 днях, возможно, до двух недель, когда энергетики смогут в полном объеме восстановить нормальное энергоснабжение города. Это при условии, что не будет новых масштабных разрушений", – говорит глава государства. "Укрэнерго".

По его словам, "Укрэнерго" располагает достаточным количеством ремонтных бригад, специализированной техники, материалов, оборудования.

По словам Кудрицкого, в ночь на 26 марта "Укрэнерго" вообще не вводило ограничений в Харькове. Он пообещал, что в действующие в городе графики в выходные "будут мягче".

Кто поможет в восстановлении энергосистемы

Глава "Укрэнерго" предупредил, что на восстановление разрушенных объектов уйдет месяцы. С восстановлением выразили готовность оказать помощь европейские страны, США, Канада, Япония.

"На этой неделе состоится онлайн-встреча для энергетиков, на которой будут определены потребности и источники финансирования не только для Укрэнерго, а разных энергетических компаний для восстановления. Мы говорим о десятках стран", – отметил Кудрицкий.

Также он сообщил, что ущерб из-за разрушения объектов "Укрэнерго" составил десятки миллионов евро, а вместе с предприятиями энергогенерации в Харьковской области — сотни миллионов.

Напомним, что 22 марта по Харьковской области россияне нанесли один из самых больших по своей массированности и интенсивности удар по энергоинфраструктуре. Харьков оказался в режиме блэкаута.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российская массированная атака по объектам энергетики в Харькове нанесла серьезные разрушения: разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

24 марта стало известно, что после массированных российских атак в Харьковской области вводят почасовые отключения электроэнергии.

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