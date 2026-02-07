Когда в Киеве вернутся почасовые графики отключения света: прогноз эксперта

Прогнозируемые графики отключений могут вернуться в течение суток. / © ТСН

Жителям Киева и области следует ожидать возвращения к стабилизационным графикам отключения света уже к концу этих суток, поскольку энергетики постепенно восстанавливают нагрузку на атомных блоках.

О ситуации с аварийными отключениями и прогнозе по стабилизации системы рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире «Киев 24».

Аварийные отключения и работа АЭС

Специалист прогнозирует, что режим аварийных отключений, скорее всего, сохранится до конца текущих суток. Это связано с необходимостью сбалансировать энергосистему после утренних событий и стабилизировать напряжение в сетях Киева и области.

Параллельно идет процесс восстановления генерации, ведь загрузка на блоках украинских атомных электростанций происходит постепенно. Именно выход блоков АЭС на необходимую мощность позволит отказаться от хаотических ограничений в пользу предполагаемого распределения электроэнергии.

Прогноз по графикам и очередям

Рябцев ожидает, что уже к концу суток столица и регион смогут вернуться к стабилизационным графикам отключений. Это позволит потребителям снова ориентироваться на конкретные часы наличия света в приложениях и на официальных ресурсах ДТЭК.

По оценкам эксперта, ограничения будут достаточно существенными и будут охватывать одновременно 4 или 5 очередей потребителей. Такой объем отключений необходим для удержания баланса в системе, пока генерация не возобновится в полном объеме.

Напомним, постоянные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру и невозможность полноценно восстановить генерацию подвергают сомнению стабильность энергоснабжения в Украине. Эксперты выражают серьезные опасения, что даже до начала следующего отопительного сезона ситуация со светом может не испытать существенных улучшений.