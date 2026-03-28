Когда в квартирах станет холодно: в ДТЭК рассказали о графиках отключения отопления

Отопление / © pexels.com

Традиционно считается, что отопительный сезон в Украине завершается в конце марта. Однако на практике дата отключения тепла не одинакова для всех регионов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

На государственном уровне документально закреплен период отопительного сезона с 1 ноября по 31 марта. Это стандартные временные рамки, на которые ориентируются отраслевые нормативы.

Однако, как отмечают в ДТЭК, окончание этого периода не означает автоматического отключения батарей в каждом доме страны именно в последний день марта.

Реальное решение о прекращении теплоснабжения принимают местные общины самостоятельно. Главным критерием для них не календарная дата, а фактические погодные условия.

В частности, тепло начинают постепенно выключать только тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится на уровне, позволяющем обойтись без дополнительного обогрева помещений.

Почему даты в городах будут разными

В разных уголках Украины отопительный сезон может продолжаться по-разному. Это зависит от климатических особенностей региона и текущей ситуации в каждом конкретном обществе.

В ДТЭК отмечают, что если в регион возвращается холод, подача тепла может длиться дольше определенного срока.

Следовательно, отключение отопления в разное время для разных городов — это нормальная практика, позволяющая сбалансировать энергопотребление и комфорт жителей.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №13155, изменяющий подход к начислению коммунальных платежей в Украине.

Документ предусматривает, что при уничтожении жилья начисление за коммунальные услуги прекращается, а если жилье повреждено и непригодно для проживания — оплата приостанавливается на этот период.

Также законом урегулированы вопросы задолженности, возникшей после 24 февраля 2022 года, в частности на временно оккупированных территориях, и определены механизмы взаимодействия между органами власти и поставщиками услуг для фиксации повреждений и прекращения начислений.

К слову, в Украине растет количество неуплаченных долгов за коммуналку, в то же время отдельные коммунальные компании обсуждают возможность сотрудничества с коллекторами по взысканию задолженности — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В свою очередь, ресурс Opendatabot.ua, периодически готовящий отчеты в том числе и на тематику задолженности населения за коммуналку, недавно сообщил, что более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги сейчас зафиксировано в Едином реестре должников.