Когда в Одессе снова появится свет и что будет с транспортом — в городе ответили

Самая сложная ситуация сейчас в Одессе и Одесском районе.

В Одесской области ситуация с теплоснабжением, водой и электроэнергией остается сложной. Однако все специалисты беспрерывно работают. Что касается транспорта, то ограничение электричества не позволяет запустить электротранспорт на маршруты.

Об этом сообщили глава ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ситуация с электроснабжением в Одесской области: где есть свет и когда стабилизируют ситуацию

В южных и центральных районах области, а именно в Измаильском, Раздельнянском, Березовском и Белгород-Днестровском, по состоянию на 17 ноября электроснабжение стабильное. В Болградском и Подольском районах энергетики занимаются его полным восстановлением, также работают пункты несокрушимости.

Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Там продолжаются ремонтные работы для полного восстановления тепла, света и водоснабжения.

Со ссылкой на информацию ДТЭК глава ОВА Олег Кипер сказал, что пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (Микрорайон Таирова) и Приморского (Микрорайон Аркадия) районов города. Там работают генераторы.

В общей сложности в области функционирует 674 пункта несокрушимости, и при необходимости готовы оперативно открыть еще 138.

"Надеемся, что при благоприятных условиях электроснабжения в Одесской области удастся полностью стабилизировать в ближайшее время. К утру ожидается восстановление воды и тепла", — сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Отключение света в Одессе: работают ли объекты критической инфраструктуры

О текущей ситуации со светом и когда он будет в Одессе рассказал Геннадий Труханов.

По его словам, там энергетики работают с самого утра, без остановки.

"И продолжат ночью, несмотря на тяжелую потерю — гибель своих коллег в результате сегодняшней вражеской атаки. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших. Благодаря профессионализму, командной работе и их тяжелому труду в наш город постепенно возвращается свет. критической инфраструктуры", — заявил Труханов.

Что с водой и теплом в Одессе

По мере заполнения систем водой службы города подключают тепло в дома одесситов. Но, к сожалению, не все будут с теплом и водой.

В то же время бюветы в Одессе работают с 8.00 до 22.00.

Как будут решать проблемы с транспортом

По словам мэра Одессы, ограничение энергоснабжения не позволяет службам запустить электротранспорт на маршруты.

"Альтернативой могли бы стать гуманитарные автобусы, но законодатель так и не принял изменения в нормативно-правовую базу, что позволило бы нам поставить их на маршруты. Сейчас ищем ресурсы, чтобы задействовать "Мерседесы" от партнеров, в частности водителей. Теперь имеем возможность запустить уже четыре автобуса. Перевозка будет бесплатной», — заявил Труханов.

Что касается образовательного процесса, то согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС два дня объявлены выходными.

"Организована работа очередных классов и групп", — добавил мэр.

Напомним, в результате массированной ракетно-дроновой атаки временно возвращаются ограничения электроснабжения.

В результате ракетных обстрелов Одесской области погибли два человека. Также ранение получил 17-летний молодой человек.

17 ноября в Одессе пропал свет, вместе с ним и вода. Электротранспорт не работает. В результате вражеской атаки пострадала энергетическая инфраструктура Одесщины.

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