Когда в Украине будут подавать наиболее рискованные декларации: в НАПК рассказали, защищены ли они от хакеров

Потенциально наиболее рискованные декларации будут подавать в конце кампании декларирования.

В Украине наиболее рискованные декларации будут представлены до конца кампании декларирования. Минимизировано внешнее вмешательство в систему проверки.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник, пишет "Интерфакс".

По его словам, прогнозируется, что потенциально самые рискованные декларации будут подаваться в конце кампании декларирования — то есть в конце января 2024 года. Эта тенденция наблюдалась и раньше.

"Мы понимаем, что общество ожидает от нас мгновенных результатов, но подход (полной проверки) распространяется на те декларации, которые уже поданы, и не распространяется на декларации, которые были поданы до 2021 и 2022 годов", — подчеркнул Артем Сытник.

Он также добавил, что в течение месяца человек, вносящий декларацию, может добавить к нему изменения.

"Фактически весь массив деклараций за 2021-2022 годы попадет на проверку в начале марта ", – подчеркнул он.

Кроме того, возможны во внешние вмешательства в систему автоматической проверки – в частности, хакерские атаки.

"Очевидно, что будут попытки хакнуть систему, потому что эта угроза постоянна. Сайты и ресурсы всех госорганов периодически подвергаются атакам со стороны, прежде всего со стороны соседа-агрессора", — акцентировал Артем Сытник.

Напомним, что НАПК обнародовало получение Порошенко 37 миллионов гривен от правительства Орбана.

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