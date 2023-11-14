Когда в Украине могут подняться тарифы на электроэнергию и отопление: Галущенко ответил

Он отметил, что этот отопительный сезон должен пройти без повышения цен.

В Украине по состоянию на сегодняшний день вопрос о повышении цен на свет, газ и тепло еще не обсуждался.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Пока вопрос изменения или поднятия тарифов не обсуждается. Я уверен, что мы закончим точно этот отопительный сезон без поднятия тарифов... В принципе этот вопрос пока на столе не рассматривается", — сказал Герман Галущенко.

Напомним, что в настоящее время повышение тарифов на электроэнергию в Украине не рассматривается. Это вопрос в следующем году.

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