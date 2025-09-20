Когда в Украине начнется настоящее бабье лето: синоптикиня назвала даты

Сентябрь тешит теплыми днями и пока отказывается переходить с лета в метеорологическую осень / © Reuters

Погода в Украине в середине сентября принесла похолодание и осенние дожди, заставив многих украинцев доставать теплые вещи. Однако скучать по лету пока рано, ведь в страну уже возвращается по-настоящему летнее тепло.

Об этом рассказала синоптикиня «Укргидрометцентра» Наталья Птуха в интервью «Главреду»

На вопрос, когда украинцам ждать бабье лето, она ответила, что оно может начаться уже в эти выходные.

Где потеплеет до +30 градусов

По словам Птухи, уже 20-21 сентября будет ощущаться повышение температуры.

«В воскресенье вообще ожидаем +24 до +29 градусов. Выходные будут достаточно комфортными, приятными и солнечными», – отметила она.

Наталья Птуха также прогнозирует, что с 22 сентября в некоторых регионах страны можно ожидать температуру до +30 градусов.

«Начиная с 22-23 сентября, осадков не ожидается. Температура ночью от +11 до +17, днем может быть от +24 до +30 градусов. На востоке страны даже местами до +32. То есть ожидается несколько настоящих летних дней», — добавила синоптика.

Когда ждать бабьего лета

По словам Натальи Птухи, настоящее бабье лето можно ожидать с 20 до 24 сентября.

Официальной такой терминологии у синоптиков нет, но вот в народе прижилось, и всем очень хочется его слышать. Однако у нас еще не наступила даже метеорологическая осень», – объяснила она.

По словам Птухи, метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких суток держится в пределах +15 и не поднимается выше.

Сейчас показатели по метеостанциям Украины несколько выше или близки к этим отметкам. Однако уже после 25 сентября ожидается перестройка синоптических процессов.

«С приближением этих дат будем уточнять, чего от них ожидать», — подытожила Наталья Птуха.

