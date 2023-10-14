Когда в Украине начнется отопительный сезон: в "Нафтогазе" озвучили сроки

Ориентировочно отопительный сезон в Украине начнется 15 октября. Но окончательное решение о дате начала принимаются местными властями.

Старт отопительного сезона 2023/2024 в Украине запланирован на конец октября — начало ноября. Но решение о подаче тепла в жилье украинцев остается за местными властями, которые должны учитывать среднесуточную температуру воздуха.

Об этом заявил в интервью изданию "Интерфакс-Украина" глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

"В основном в последние годы начало отопительного сезона сдвигается ближе к концу октября — началу ноября, но существуют и региональные особенности. Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что какие-то города начнут отопительный сезон во второй половине октября — начале ноября", — пояснил он.

Алексей Чернышев также уточнил, что, по прогнозам синоптиков, будущая зима будет достаточно мягкой, но более морозной, в отличие от прошлого года.

Что говорят в правительстве

Центральное отопление в Украине начнут включать в ближайшие дни в соответствии с погодными условиями. В регионах, где средняя температура опустилась ниже 8 градусов, тепло в домах уже появилось. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые громады уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями", — сообщил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что сезон ожидается сложный, поэтому энергетики и коммунальщики "готовятся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям".

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