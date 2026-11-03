Когда в Украине наконец потеплеет: синоптикиня рассказала, сколько еще продлится ноябрьский холод

Прогноз погоды в Украине

Реклама

В Украине в ближайшие дни будет прохладная ноябрьская погода. Впереди — умеренные плюсовые температуры днем, штормовой северный ветер, а ближе к выходным местами ночью возможны небольшие морозы.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Реклама

Погода в Украине 4 ноября: где будет теплее и ожидается ли дождь

В среду, 4 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода. По прогнозу Наталки Диденко, температура воздуха и ночью, и днем в большинстве регионов составит +5…+9 градусов.

Реклама

«Немного теплее будет на юге, юго-востоке и Закарпатье — там столбики термометров покажут +9…+12 градусов», — сообщила Наталья Диденко.

По словам синоптикини, на погоду будет влиять мощный антициклон по имени Клаус, центр которого расположен над Северным морем. Благодаря этому в большинстве областей осадков не ожидается, дожди прогнозируют только в Крыму.

В то же время Диденко обратила внимание на сильный северный ветер, усиливающий чувство холода.

«Мы с вами знаем, что усиление ветра ощутимо снижает температуру воздуха. Поэтому шарфы и капюшоны завтра — обязательно!» — предостерегла Диденко.

Реклама

Отдельно Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в столице. В Киеве 4 ноября осадков не предполагается, однако будет ветрено. По словам синоптикини, температура воздуха днем составит +6…+8 градусов.

Когда в Украине потеплеет: прогноз погоды к середине ноября

По словам Наталки Диденко, холодный период в Украине продлится ориентировочно до 10 ноября. До конца текущей недели в большинстве регионов будут преобладать небольшие плюсовые температуры днем, а в ближайшие выходные ночью местами возможны небольшие морозы.

«Забегая немного вперед, скажу, что холодный период будет продолжаться ориентировочно до 10 ноября», — сообщила синоптикиня.

Однако уже 10-11 ноября в Украине ожидается повышение температуры воздуха. По прогнозу Диденко, потепление будет влажным и будет сопровождаться периодическими дождями.

Реклама

«Это потепление будет влажным, с периодическими дождями, однако мы совсем не против более комфортных градусов от атмосферы», — отметила она.

Синоптикиня подчеркнула, что слишком чувствительного холода в ближайшее время не предвидится, однако пока советует украинцам одеваться теплее.

А в конце прогноза Наталья Диденко добавила совет с юмором: «Подите потрогайте батареи, а вдруг они уже теплые».

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в начале ноября в Украине ожидается ощутимое похолодание. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, он начнется 4 ноября, а в отдельных регионах 6-7 ноября возможен первый мокрый снег.

Также сообщалось, что в течение недели ночная температура в некоторых областях будет опускаться до -2 градусов. Самые первые похолодания почувствуют жители северных и западных регионов.

Новости партнеров

Новости партнеров