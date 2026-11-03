ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
861
Время на прочтение
2 мин

Когда в Украине наконец потеплеет: синоптикиня рассказала, сколько еще продлится ноябрьский холод

В Украину пришло похолодание, которое задержится как минимум до 10 ноября. После этого ожидается потепление, но вместе с ним придут и дожди.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

В Украине в ближайшие дни будет прохладная ноябрьская погода. Впереди — умеренные плюсовые температуры днем, штормовой северный ветер, а ближе к выходным местами ночью возможны небольшие морозы.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в Украине 4 ноября: где будет теплее и ожидается ли дождь

В среду, 4 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода. По прогнозу Наталки Диденко, температура воздуха и ночью, и днем в большинстве регионов составит +5…+9 градусов.

«Немного теплее будет на юге, юго-востоке и Закарпатье — там столбики термометров покажут +9…+12 градусов», — сообщила Наталья Диденко.

По словам синоптикини, на погоду будет влиять мощный антициклон по имени Клаус, центр которого расположен над Северным морем. Благодаря этому в большинстве областей осадков не ожидается, дожди прогнозируют только в Крыму.

В то же время Диденко обратила внимание на сильный северный ветер, усиливающий чувство холода.

«Мы с вами знаем, что усиление ветра ощутимо снижает температуру воздуха. Поэтому шарфы и капюшоны завтра — обязательно!» — предостерегла Диденко.

Отдельно Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в столице. В Киеве 4 ноября осадков не предполагается, однако будет ветрено. По словам синоптикини, температура воздуха днем составит +6…+8 градусов.

Когда в Украине потеплеет: прогноз погоды к середине ноября

По словам Наталки Диденко, холодный период в Украине продлится ориентировочно до 10 ноября. До конца текущей недели в большинстве регионов будут преобладать небольшие плюсовые температуры днем, а в ближайшие выходные ночью местами возможны небольшие морозы.

«Забегая немного вперед, скажу, что холодный период будет продолжаться ориентировочно до 10 ноября», — сообщила синоптикиня.

Однако уже 10-11 ноября в Украине ожидается повышение температуры воздуха. По прогнозу Диденко, потепление будет влажным и будет сопровождаться периодическими дождями.

«Это потепление будет влажным, с периодическими дождями, однако мы совсем не против более комфортных градусов от атмосферы», — отметила она.

Синоптикиня подчеркнула, что слишком чувствительного холода в ближайшее время не предвидится, однако пока советует украинцам одеваться теплее.

А в конце прогноза Наталья Диденко добавила совет с юмором: «Подите потрогайте батареи, а вдруг они уже теплые».

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в начале ноября в Украине ожидается ощутимое похолодание. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, он начнется 4 ноября, а в отдельных регионах 6-7 ноября возможен первый мокрый снег.

Также сообщалось, что в течение недели ночная температура в некоторых областях будет опускаться до -2 градусов. Самые первые похолодания почувствуют жители северных и западных регионов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie