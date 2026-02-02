Когда в Украине наконец-то ослабнет мороз: что говорят синоптики

Горы. / © ТСН.ua

Реклама

В Украине первая половина февраля почти не отличается от зимних характеристик января. В частности, начало этой недели началось с аномальных холодов. Впрочем, уже во второй половине месяца возможно начало перестройки в ранневесенние процессы.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

«Причина такого аномального холода. К тыловой части циклона, который уже пересек восточные границы Украины и граничит с восточной периферией Скандинавского антициклона, хлынули потоки холодного воздуха с северо-востока. Такая атмосферная циркуляция с перемещением арктической континентальной воздушной массы из районов Карского моря называется ультраполярным вторжением», — пояснил синоптик.

Реклама

Полярное вторжение происходит с севера или северо-запада из морей, не покрытых ледовым льдом, поэтому отличается менее строгими характеристиками.

По словам Постриганя, с середины недели «активизируется Атлантика», которая оттеснит холодный антициклон на восток. Морозы расслабятся.

«По предварительным расчетам, в конце недели, с образованием южного циклона, можно рассчитывать на оттепель до 0.+5º и существенные осадки в виде мокрого снега и дождя», — добавил он.

Как сообщалось, в Украину вернулись сильные морозы. В ряде регионов объявлен красный уровень опасности из-за резкого понижения температуры 1-3 февраля. В частности, местами фиксируют до -30°

Реклама

Напомним, в целом, по данным Укргидрометцентра, в феврале температура воздуха в большинстве областей будет соответствовать норме. Количество осадков за последний месяц зимы также будет в пределах нормы.