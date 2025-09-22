- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Когда в Украине наступит бабье лето и будет ли оно длительным: прогноз синоптика Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что такое настоящее бабье лето, будет ли оно в этом году и действительно ли в Украине смещаются времена года.
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала об особенностях осенней погоды и успокоила украинцев, что бабье лето еще наступит. Кроме того, она объяснила, чем настоящее бабье лето отличается от просто теплой осенней погоды и стоит ли ожидать аномальных явлений.
Об этом синоптик рассказала в комментарии «РБК-Украина».
Чего ждать с осени
По словам Диденко, бабье лето — это длительный период сухой, теплой, маловетренной погоды, которая наступает после похолодания. Именно такая погода и является признаком настоящего бабьего лета.
А синоптические прогнозы сейчас складываются всего на 2-3 суток, тенденцию можно увидеть максимум на 5-7. Поэтому говорить конкретно о дате еще рано. Однако синоптик заверила, что климатически и календарно бабье лето всегда приходит в октябре, и она очень надеется, что так будет и в этом году.
«По синоптической и календарной традиции оно бывает в октябре. Очень надеемся, что оно будет и в этом году», — отметила синоптик.
Сместились ли сезоны
Наталья Диденко также отрицала распространенное мнение о том, что осенние сезоны в Украине сместились. Она отметила, что приходящее в середине сентября похолодание является типичной осенней погодой. В большей степени изменения климата ощущаются зимой, когда мало морозов и снега.
Также синоптик рассказала, что туман является абсолютно нормальным явлением для осени. По ее прогнозу, в сентябре и октябре преимущественно будут легкие и романтические туманы, тогда как густые и опасные туманы появятся скорее в ноябре.
Разнится ли бабье лето по регионам
По словам Диденко, бабье лето везде одинаковое. Разница может быть только при температуре. К примеру, в Карпатах днем температура может составлять 18-22 градуса, а на юге, в Николаевской или Херсонской областях, достигать 25-28 градусов.
Несмотря на это, и в горах, и на юге теплая погода в отсутствие ветра, осадков и при наличии солнца будет считаться бабьим летом.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что в этом году в Украине будет целых три бабьих лета. Значительные потепления ожидаются в октябре, ноябре и даже в декабре.