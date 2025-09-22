Когда в Украине наступит бабье лето и будет ли оно длительным: прогноз синоптика Диденко

Бабье лето в Украине ожидается в октябре / © Reuters

Реклама

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала об особенностях осенней погоды и успокоила украинцев, что бабье лето еще наступит. Кроме того, она объяснила, чем настоящее бабье лето отличается от просто теплой осенней погоды и стоит ли ожидать аномальных явлений.

Об этом синоптик рассказала в комментарии «РБК-Украина».

Чего ждать с осени

По словам Диденко, бабье лето — это длительный период сухой, теплой, маловетренной погоды, которая наступает после похолодания. Именно такая погода и является признаком настоящего бабьего лета.

Реклама

А синоптические прогнозы сейчас складываются всего на 2-3 суток, тенденцию можно увидеть максимум на 5-7. Поэтому говорить конкретно о дате еще рано. Однако синоптик заверила, что климатически и календарно бабье лето всегда приходит в октябре, и она очень надеется, что так будет и в этом году.

«По синоптической и календарной традиции оно бывает в октябре. Очень надеемся, что оно будет и в этом году», — отметила синоптик.

Сместились ли сезоны

Наталья Диденко также отрицала распространенное мнение о том, что осенние сезоны в Украине сместились. Она отметила, что приходящее в середине сентября похолодание является типичной осенней погодой. В большей степени изменения климата ощущаются зимой, когда мало морозов и снега.

Также синоптик рассказала, что туман является абсолютно нормальным явлением для осени. По ее прогнозу, в сентябре и октябре преимущественно будут легкие и романтические туманы, тогда как густые и опасные туманы появятся скорее в ноябре.

Реклама

Разнится ли бабье лето по регионам

По словам Диденко, бабье лето везде одинаковое. Разница может быть только при температуре. К примеру, в Карпатах днем температура может составлять 18-22 градуса, а на юге, в Николаевской или Херсонской областях, достигать 25-28 градусов.

Несмотря на это, и в горах, и на юге теплая погода в отсутствие ветра, осадков и при наличии солнца будет считаться бабьим летом.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что в этом году в Украине будет целых три бабьих лета. Значительные потепления ожидаются в октябре, ноябре и даже в декабре.