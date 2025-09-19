Когда в Украине наступит осень: синоптик назвал дату

Теплая осень / © unsplash.com

В пятницу, 19 сентября, днем неустойчивая влажная погода сохранится, дневные максимумы не превысят 15-20°C.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань в Facebook.

Атмосфера стабилизируется под влиянием антициклона с юго-запада. На фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше и солнечная энергия будет лучше прогревать воздух до 18-23°C, отметил он.

Атмосферный фронт и циклон с центром над Крымом продолжают влиять на погоду Черкасщины. Уже выпало от 3 до 20 мм дождя. Больше всего получила Чигиринщина — 20 мм, а это почти две декадные нормы сентября. Меньше всего — всего 3 мм, досталось Золотоноше», — пишет синоптик.

По предварительным модельным оценкам, похоже, что ближайшие выходные станут последними по-летнему теплыми с температурами днем 25-27°C. Еще будет возможность погулять в футболках, шортах и коротких платьях.

«А уже с 25 сентября осень резко напомнит о себе… Греемся и наслаждаемся еще летним теплом!» — подчеркнул синоптик.

Напомним, 18 сентября в Украине ударили первые морозы. В Карпатах с утра температура опустилась до -2°С.