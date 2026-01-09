Когда в Украине ослабеют морозы и придет потепление: в Гидрометцентре дали ответ

Январские морозы

Температурные показатели в Украине начнут расти во второй половине января: ослабление морозов ожидается уже 17-19 числа.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН.

Когда будет холоднее всего

Отвечая на вопрос относительно ожидаемых на ближайшее время сильных морозов в Украине, синоптикиня отметила, что 10 января в западных и в Винницкой областях ночью ожидается -13°-17°, а днем -9°…-14°. На остальной территории мороз будет слабее.

«11 числа удержатся морозы: ночью -15°…-20°, днем -9°…-14°», — сказала Птуха и добавила, что более ощутимые морозы затронут больше запада, севера и частично — центра.

12-14 января ситуация будет примерно такая же: -13°-18° ночью и -12°-14° днем, а на юге и востоке -8°…-13° ночью и -2°…-7° днем.

Так, больше всего холод будет ощущаться с 11 по 14 число, по крайней мере, по северной части Украины. «Оно будет мигрировать: то северо-западные области, то северные, то северо-восточные», — сказала Птуха.

Какая погода в Киеве

Синоптик отметила, что этот прогноз касается, соответственно, и Киева. «Завтра на вечер уже будет снижаться температура, и ночь на 11-е — уже -16°…-18°, днем -10°…-12°, ночь на 12-е -14°…-16°, днем -8°…-10°… Ночная температура 13 и 14 января -15°день-ка,

Когда ожидать ослабления морозов

По ее словам, определенное ослабление морозов ожидается в течение 17-19 числа. «Где-то уже на 3-8 градусов. Днем на юге и западе Украины возможно даже до оттепели», — заявила Птуха.

Напомним, из-за значительного ухудшения погодных условий правительство разрабатывает решение, позволяющее сотрудникам некритических учреждений работать дома.