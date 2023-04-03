Когда в Украине перестанут дорожать помидоры, огурцы и лук: эксперт дал прогноз роста цен на овощи

В Украине фиксируют рост цен на некоторые популярные среди граждан овощи, такие как огурцы, помидоры и лук.

Экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии OBOZREVATEL объяснил, можно ли ожидать снижения цен на овощи в Украине.

По его словам, овощи уже подорожали в 2,5 раза. И процесс этот не остановится до конца июня, а приторомозится рост уже скоро, потому что "люди просто перестанут покупать по 200 грн".

Также Пендзин добавил, что в Украине цена пасхальной корзины в 2023 году будет на 25% выше, чем в прошлом. Больше всего среди продуктов, которые входят в корзину, подорожали куриные яйца – на 52%.

"По нашим подсчетам, цена пасхальной корзины вырастет по сравнению с прошлым годом на 25%. Почему так произошло — ситуация достаточно ясна, потому что у нас очень высокая инфляция", — сказал специалист.

По его словам, яйца за год подорожали на 52%, мясные изделия – на 30-32%, кулич – на 30%. Со своей стороны молочные продукты, в частности сыры и сливочное масло, подорожали за год не так значительно, как другие товары – 12-13%.

Между тем думать о пасхальной корзине нужно уже сейчас, потому что подорожало в Украине даже то, что должно подешеветь.

Читайте, во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина.

Напомним, что блокада Россией морских портов привела к значительному усложнению и экспортной логистике товаров из Украины и ограничила доставку самых ценных товаров.

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