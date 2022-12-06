Когда в Украине перестанут выключать свет: прогноз от гендиректора YASNO

Как минимум до марта украинцы должны быть готовы к отключениям света.

Отключение света в Украине продлится минимум до марта.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире национального национального телемарафона.

Коваленко напомнил, что Украина пережила уже восьмую волну ракетного террора. Самая тяжелая ситуация со светом – в Одесской и Киевской областях. По его словам, пока рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам отключения.

"Есть ограничения по генерации по всей стране, поэтому энергетикам еще нужно время. Речь идет о днях, а не о часах или неделях", – говорит гендиректор YASNO.

Он предупредил, что до конца марта украинцы должны быть готовы к регулярным отключениям электричества.

"Есть много вопросов, когда мы вообще откажемся от графиков и когда будет у нас 100% свет. До конца марта (продолжатся отключение света – Ред.) – базовый сценарий, который будет для нас хорош, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", – подытожил Коваленко.

Отметим, операционный холдинг D.Solutions (известный под брендом Yasno) входит в Группу ДТЭК и поставляет украинцам электроэнергию.

Напомним, что в результате последней ракетной атаки РФ 5 декабря были повреждены объекты энергетики. После этого в некоторых областях Украины начались проблемы со светом. Позже Денис Шмигаль уточнил, что попадание в энергообъекты зафиксировали в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

Во вчерашнем вечернем обращении президент Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением была в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.