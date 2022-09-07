Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2022 году

С приходом осени многих украинцев начинает интересовать вопрос: будут ли переводить часы на зимнее время? В 2022 году это событие традиционно произойдет в последнее воскресенье октября. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Дважды в год в Украине переводят часы. Делают это по двум причинам: из-за существования традиции соответствия биологическому времени календарному и экономии электроэнергии.

Когда переводят часы в 2022 году на зимнее время

В Украине традиционно часы на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября. То есть в 2022 году предстоит это сделать в ночь на 30 октября. В 4:00 утра стрелки часов переводятся на один час назад. А все потому, что зимой рассветает позже, а сумерки наступают раньше, чем в летний период.

Производители начали устанавливать перевод часов в электронные устройства по умолчанию, поэтому такие бытовые приборы переводят время самостоятельно. А вот для механических и не подключенных к интернету необходим перевод вручную.

Часто перевод часов приносит не только физический дискомфорт, ведь меняются планы и нужно проводить определенные механические действия, но может негативно влиять на здоровье человека. И как только вы узнали, когда переводят часы в 2022 году, сразу нужно правильно подготовиться к этому событию.

Перевод часов на зимнее время — как подготовиться

Как влияет на организм перевод часов на зимнее время и как к этому подготовиться? / Фото: Pexels

Как именно переход на зимнее время может повлиять на здоровье:

когда изменяются циркадные режимы ("биологические" часы человека), увеличивается вероятность инфаркта, усиление неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний;

смена режима и недостаток сна могут спровоцировать стрессы, к этому нужно особенно подготовиться эмоционально чувствительным людям;

также перевод часов плохо влияет на концентрацию и внимательность людей.

Как подготовиться:

за неделю-две до даты, когда переводят часы на зимнее время, нужно приучить себя просыпаться и идти ко сну позже на 20-30 минут, также изменить время проведения всех ритуалов, связанных с этими процессами;

проветривайте помещение и больше гуляйте на свежем воздухе – это поможет насытить мозг кислородом;

проводите утром разминку для мышц;

используйте умеренно сытный завтрак для "запуска" организма.

Так нужно делать до тех пор, пока вы не сместите свои "биологические" часы в час позже.

Обратите внимание, что согласно статистике, когда переводят часы, сразу увеличивается количество ДТП и травм. Поэтому лучше не выходить из дома, пока вы полностью не проснулись.