Когда в Украине последний раз переведут часы на зимнее время 2024 года

Последний перевод часов! Уже менее чем через неделю Украина перейдет на зимнее время. После этого мы больше не будем переводить часы дважды в год: весной и осенью.

Когда и куда нужно крутить стрелки, по какому именно времени будет жить Украина и как это повлияет на жизнь и здоровье украинцев – в эксклюзиве TSN.ua рассказала Людмила Труфин.

Традиционно дважды в год украинские семьи в воскресное утро переводили стрелки часов в час вперед или назад. Но в этом году октябрь станет месяцем, когда украинцы проведут этот ритуал в последний раз. Эпопею с переводом времени в Украине завершили 16 июля. Ведь именно тогда Верховная Рада приняла закон 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. По закону в этом году мы еще в последнее воскресенье октября переведем стрелки на зимнее время. И дальше уже перевод на летнее время с 2025 года не будет. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Что же изменится в Украине?

Сторонники инициативы отмечают, что отказ от перехода на летнее время даст положительный результат.

После одобрения законопроекта, вычисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единственному" киевскому времени — второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2. То есть сезонный переход времени на территории Украины больше не будет осуществлять.

Основное о законе

Автором законопроекта выступил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он вспомнил об идее отменить перевод часов и остаться жить за зимним, по его словам, естественным для Украины временем, после того, как стал новым председателем Верховной Рады. Он подавал такой законопроект в 2020 году, и его даже приняли в первом чтении, говорится в материале BBC News Украина. Но это произошло в начале марта, за несколько недель до перехода на летнее время. Идея Стефанчука провалилась, а сам законопроект вернули на доработку и повторное второе чтение. Однако в 2021 году для него также не хватило голосов.

В этом году парламент вернулся к довоенной идее об отказе от перевода часов. 12 июля 2024 года комитет ВРУ рекомендовал народным депутатам принять проект закона во втором чтении и в целом. А уже 16 июля парламент принял документ 261 голосом "за".

Реакция украинцев

Впрочем, в социальных сетях из-за новации возник скандал. Люди в большинстве своем недовольны тем, что для жизни выбрали именно зимнее время, особенно этим возмущены жители Востока страны. Ведь летом солнце там будет вставать в 3 утра.

Кроме того, переход на летнее время отнюдь не выгоден экономически, говорят эксперты. Ведь рабочий день будет начинаться позже и заканчиваться позже, когда уже будет темно и организм нуждается в отдыхе. А вот больше всего пострадают предприятия и государственные учреждения с четким графиком и нормированным рабочим днем, объясняет экономист Илья Несходовский. Не будет экономить это электроэнергии.

Мнение ученых

Сама процедура "дергания стрелок" каждые полгода уже давно признана специалистами по биологической ритмике и исследователями сна не полезной, а для некоторых категорий людей даже вредна. Об этом рассказала биология Ольга Маслова. По словам эксперта, у нас есть внутренняя система суточных ритмов, которая привязана к определенному режиму, а также генетических и психосоциальных особенностей. При этом, чем меньше отличий в графике в разные дни, тем лучше функционирует наш организм.

В Американской академии медицины сна объясняют, что человеческие биологические часы регулируются изменением света и тьмы – именно это влияет на ритмы сна и пробуждения. Ежегодные изменения между стандартным и летним временем приводят к этому разрыву, который может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, а также на безопасность и общественное здоровье. Американская академия медицины сна призвала к отмене сезонных смен времени и отметила, что отказ от сезонных смен лучше согласуется с биологическими ритмами человека.

Ученые просили ветировать закон

В свою очередь Академия наук высшей школы Украины призвала Владимира Зеленского ветировать закон об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Обращение президента Академии Александра Наконечного 17 июля опубликовала "Новинарня". Ученые приводили три аргумента против закона: В Академии напоминают, что идею перевода часов впервые высказал в 1784 году учёный и политик Бенджамен Франклин. А еще Академия говорит, что на сегодняшний день нет авторитетных исследований, свидетельствующих о серьезном негативном влиянии перевода времени на человека, его физическое и моральное состояние.

Напомним, 27 октября в 04:00 стрелки часов нужно перевести на 1 час назад, то есть время изменится с 04:00 на 03:00.

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