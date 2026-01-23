Когда в Украине потеплеет: дата резкого скачка температуры

Коты / © ТСН

Зимние морозы в Украине вскоре сменятся влажным и теплым воздухом. Синоптики прогнозируют ощутимый температурный скачок уже в начале следующей недели, однако потепление принесет с собой гололед и мокрый снег.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, сообщает «РБК-Украина».

Чего ожидать от погоды в Украине в ближайшие дни?

Синоптик сообщила, что в течение выходных и на старте следующей недели погодные условия в Украине будут формироваться неравномерно — как во временном, так и в территориальном разрезе.

«Поэтому и погода, соответственно, будет разнообразная», — отметила она.

По словам эксперта, «атмосферное давление уже будет испытывать колебания». Ветер сначала будет дуть с востока, а затем изменит направление на юго-восточное.

«В целом в большинстве областей погоду будет формировать уже влажный умеренно теплый воздух, поступающий с Черного моря. Однако больше всего его влияние будет ощущаться уже 26 января, в понедельник», — пояснила Птуха.

Где будет теплее всего на выходных?

В субботу и воскресенье, 24 — 25 января, холодные воздушные массы сохранятся на северо-востоке и востоке страны, «обусловливая там и более холодную от остальной территории погоду», — уточнила представительница Укргидрометцентра.

Самые высокие температурные показатели ожидаются:

на юге Украины;

на Закарпатье;

на Прикарпатье.

В других регионах будут преобладать умеренные морозы ночью и слабые — днем.

Прогноз температур на выходные:

северо-восток и восток — ночью -10…-15°, днем -5…-12°;

юг, Закарпатье и Прикарпатье — ночью 0…-5°, днем от -3° до +3°;

остальные области — ночью -6…-11°, днем -2…-9°.

«Атмосферные фронты с юго-запада и запада временами будут обусловливать осадки различной фазы и интенсивности. Снег будет переходить в мокрый снег, с дождем. От небольших до умеренных показателей (по интенсивности — ред.)», — сообщила Птуха.

Когда ждать потепления?

По прогнозу синоптика, уже в понедельник, 26 января, возможно заметное повышение температуры.

«Будет такой ощутимый немножечко скачок даже, можно сказать, в плане температуры. Потому что поступят атмосферные фронты, которые принесут с собой более теплый воздух», — отметила она.

В большинстве регионов в этот день возможны мокрый снег и дождь.

«Местами, кстати, гололед может быть. Потому что, опять же, будет это сочетание — теплой и холодной воздушной массы, их встреча. Поэтому снова могут быть такие явления (кроме северо-востока и востока, где еще прохладнее)», — добавила Птуха.

Также, по ее словам, «везде уже, в принципе, будет повышаться температура еще на 3-5 градусов».

Задержится ли тепло надолго?

Синоптик отметила, что говорить о погоде на более отдаленную перспективу пока рано.

«Есть разные расчеты. Пока наши специалисты в прогнозах отмечают, скажем так, что пока — тенденция к постепенному повышению температуры. И удержание в относительно такой теплой воздушной массе», — сказала она.

В то же время эксперт отметила, что прогнозы еще будут уточняться.

«И за пределами пяти суток там они реально кардинально могут меняться. Поэтому, смотрим только так пока что», — подытожила Птуха.

Прогноз для Киева и области

«По столице у нас в принципе — все достаточно синхронно с большинством областей», — сказала представительница Укргидрометцентра.

24 января в Киеве ожидается немного прохладнее погода, чем накануне: ночь — около -10°, днем — около -7°. 25 января температура несколько повысится: ночь — около -7°, а днем — -3°.

В выходные возможны незначительные осадки в виде снега.

По словам синоптика, 26 января в столице впервые ожидается плюсовая температура, а именно +1°. В течение 27 — 28 января температура в Киеве и области будет держаться около 0° как днем, так и ночью.

«Это все — за счет того, что начиная с 26 числа там, в принципе, будут проходить атмосферные фронты. И они как раз таки по Киевской области будут вызывать осадки различной фазы. И дожди, и мокрый снег может быть. Поэтому надо внимательно следить за прогнозами в начале следующей недели», — подытожила Птуха.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 24 — 25 января в Украину вернется влажная и теплая «европейская зима» с периодическим снегом, мокрым снегом, а на западе и юге — с дождем. Диденко прогнозирует порывистый восточный ветер и гололедицу на дорогах. Температура днем — от -2 до -7, однако на юге и западе будет значительно теплее. А уже 26 января придет ощутимая оттепель с повышением температуры до +5…+7 градусов.