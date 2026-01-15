Когда в Украине потеплеет и ослабнет мороз: что говорят синоптики

Белка. / © Associated Press

В Украине существенных изменений погоды в ближайшее время не ожидается. Перспектив по повышению температуры в большинстве регионов нет. Только в Закарпатье может быть около 0 градусов. Существенных осадков не прогнозируют,

Об этом рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA.

«Перспектив по повышению температуры в большинстве регионов нет. Разве что на Закарпатье может быть около 0 градусов, потому что из-за гор до них не доходит этот арктический холод», — ответила синоптикиня.

В большинстве северных, частично в западных и центральных областях ночью местами могут быть морозы до -20 градусов, а местами - даже до -23 градусов. Днем синоптики прогнозируют в этих регионах -8-15 градусов.

На юге и юго-востоке температура воздуха будет выше: ночью - 6-13°, днем от -2° до -9°.

«Вдобавок еще сохраняется гололед. Особенно в северных и центральных областях. Ледяную корочку, образовавшуюся после прохождения циклона, немного посыпало снегом, но все равно она есть. Поэтому нужно быть максимально внимательными и осторожными», – предупредила Птуха.

Существенные осадки синоптики на выходные, 17-18 января, не прогнозируют. В большинстве регионов ночью будет -15-20°, а днем -9-15°. На западе и юге страны днем синоптики ожидают -1-7°, а в Закарпатье - около 0°.

По словам Птухи, будет «спокойная зимняя погода со стабильным морозом, колебания буквально в несколько градусов не вносят изменений».

«Каких-то изменений за вторую декаду января, то есть до 20-х чисел, и даже в начале третьей декады пока нет», — сообщила синоптикиня.

Заметим, что в последнюю неделю в Центральной Европе наблюдается существенное потепление. Птуха объяснила, что «в глобальном климатическом смысле перенес воздушные массы в наших широтах происходит преимущественно с запада, то есть из Атлантики». Впрочем, сейчас стоит блокировочный антициклон к северо-востоку от территории Украины, поле высокого атмосферного давления, которое обеспечивает погоду без осадков.

"Он достаточно мощный, и поэтому к нам сейчас поступают воздушные массы с северо-востока и с востока", - пояснила представительница Гидрометцентра.

Напомним, синоптик Виталий Постригань сообщил, что в ближайшие несколько дней в Украине "потепление не видно". Вместо атлантического тепла страну накроет холодный воздух с востока, а ночью столбики термометров будут опускаться до серьезных минусовых отметок.