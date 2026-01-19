- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 909
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда в Украине потеплеет и почему зима в этом году такая холодная
Более ощутимое ослабление морозов можно ожидать только в конце этой недели.
Ослабление морозов в Украине можно ожидать уже до конца текущей недели, с 22 января, а до этого в Украине будет держаться текущий уровень температуры воздуха.
Об этом сообщила синоптикиня «Укргидрометцентра» Наталья Птуха.
«Определенное ослабление морозов уже можно ожидать после 22 января. До 22-го у нас по северным областям плюс также Виннитчина, ночные минусы остаются в пределах 12-17 градусов мороза, кое-где по северо-восточным областям — Черниговщина, Сумщина — может спускаться до 20», — сказала Птуха.
По ее словам, потепление не приведет к повышению температуры выше нуля нигде, кроме южных и Закарпатской областей.
Птуха также отметила, что 25-27 января в Украину придет атмосферный циклон и увеличение облачности с осадками.
«Во время осадков, конечно, также определенный дискомфорт может быть, снова могут быть, особенно по центральным, юго-восточным регионам, осадки в виде дождя, местами гололедицы, поэтому это также следует учитывать, но эту информацию будем уточнять уже с приближением к этим датам», — рассказала она.
Она также отметила, текущий январь оказался холоднее климатической нормы, а последние зимы в Украине были теплее нормы.
Напомним, холодную погоду в Украину принес антициклон из Сибири. Антициклон имеет высокое атмосферное давление, что блокирует поступление более теплых воздушных атлантических масс.
Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в западных и южных областях Украины воздух может прогреться до плюсовых значений.