Когда в Украине потеплеет и почему зима в этом году такая холодная

В Украину пришли настоящие морозы / © pexels.com

Ослабление морозов в Украине можно ожидать уже до конца текущей недели, с 22 января, а до этого в Украине будет держаться текущий уровень температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптикиня «Укргидрометцентра» Наталья Птуха.

«Определенное ослабление морозов уже можно ожидать после 22 января. До 22-го у нас по северным областям плюс также Виннитчина, ночные минусы остаются в пределах 12-17 градусов мороза, кое-где по северо-восточным областям — Черниговщина, Сумщина — может спускаться до 20», — сказала Птуха.

По ее словам, потепление не приведет к повышению температуры выше нуля нигде, кроме южных и Закарпатской областей.

Птуха также отметила, что 25-27 января в Украину придет атмосферный циклон и увеличение облачности с осадками.

«Во время осадков, конечно, также определенный дискомфорт может быть, снова могут быть, особенно по центральным, юго-восточным регионам, осадки в виде дождя, местами гололедицы, поэтому это также следует учитывать, но эту информацию будем уточнять уже с приближением к этим датам», — рассказала она.

Она также отметила, текущий январь оказался холоднее климатической нормы, а последние зимы в Украине были теплее нормы.

Напомним, холодную погоду в Украину принес антициклон из Сибири. Антициклон имеет высокое атмосферное давление, что блокирует поступление более теплых воздушных атлантических масс.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в западных и южных областях Украины воздух может прогреться до плюсовых значений.