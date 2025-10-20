Когда в Украине прекратят аварийные отключения света — в Минэнерго ответили

Минэнерго прогнозирует стабилизацию / © ТСН

В ближайшие дни в Украине может улучшиться ситуация с электроснабжением.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила об этом в эфире телемарафона 20 октября.

По ее словам, часть продолжавшихся на энергообъектах масштабных ремонтных работ завершается. Это позволит увеличить генерацию и стабилизировать систему, даже несмотря на рост потребления из-за похолодания.

«Тогда энергосистема выдержит нагрузку без аварийных отключений», — подчеркнула Гринчук.

Она признала, что самой сложной остается ситуация в Черниговской области, которая испытывает целенаправленные удары РФ, но там также ожидается стабилизация «на днях».

«Очень надеемся, что с помощью завершающихся сейчас ремонтных работ на днях ситуация в Черниговской области стабилизируется», — отметила она.

По словам Гринчук, россияне нацелили значительную часть атак именно на Черниговщину, поскольку они стремятся, чтобы люди остались без света и уехали. Министерство ссылается на данные ГУР, согласно которым Россия пытается создать в регионе так называемую «санитарную зону».

Между тем поздно вечером 20 октября вследствие попадания вражеского дрона в энергетический объект северная часть Черниговщины находится без электроснабжения. Кроме представления в доме света, под угрозой там и водоснабжение.

Отключение света фиксируют и в Славутиче.