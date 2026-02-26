- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда в Украине прекратят отключать свет: эксперт назвал сроки и условия
Возможна ли полная отмена ограничений на электроэнергию в Украине уже в апреле и что угражает энергосистеме, рассказал профильный аналитик.
В Украине уже который год продолжаются вынужденные отключения света из-за повреждений генерирующих и распределительных мощностей. Однако специалист отмечает, что уже вскоре страна может вернуться к жизни без жестких ограничений в энергоснабжении, хотя это будет напрямую зависеть от ситуации безопасности.
Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью «Телеграфу».
По его словам, несмотря на сложную ситуацию, есть основания для осторожного оптимизма.
«Свет в Украине будут выключать еще три года. Но все не так плохо», — заявил эксперт.
Харченко подчеркнул, что в ближайшее время энергетики смогут стабилизировать процесс снабжения электроэнергией потребителям, сделав его более плановым.
«Но я думаю, что мы перейдем по меньшей мере к предполагаемым графикам, которые будут шаг за шагом улучшаться», — добавил директор Центра исследований энергетики.
От чего зависит полная отмена графиков света
Эксперт отмечает, что ситуация в энергетическом секторе остается крайне динамичной. Ключевым фактором, определяющим стабильность системы, является эффективность защиты объектов инфраструктуры и отражение воздушных атак.
Именно от уровня безопасности будет зависеть, как быстро энергосистема сможет возобновить полноценную работу без вынужденных ограничений для населения и бизнеса.
Аналитик также отметил, что теоретически жизнь без отключений света возможна уже этой весной — в апреле-мае. Однако из-за высоких рисков новых повреждений инфраструктуры делать однозначные и стопроцентные прогнозы пока преждевременно.
Напомним, понимая, что враг не перестанет бить по инфраструктуре даже с наступлением тепла, украинское правительство начало заблаговременную подготовку к следующему отопительному сезону. Главная задача власти сейчас — сохранить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения в общинах и обеспечить их готовность к новым атакам.
Областным администрациям поручили разработать четкие планы энергетической устойчивости регионов, основанные на усиленной защите критической инфраструктуры, развитии распределенной генерации и установлении альтернативных источников питания. Каждая область должна оперативно составить список объектов для первоочередного обеспечения автономным питанием и просчитать необходимые для этого финансовые ресурсы.