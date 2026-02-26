Когда в Украине прекратят отключать свет: эксперт назвал сроки и условия

Свет / © unsplash.com

В Украине уже который год продолжаются вынужденные отключения света из-за повреждений генерирующих и распределительных мощностей. Однако специалист отмечает, что уже вскоре страна может вернуться к жизни без жестких ограничений в энергоснабжении, хотя это будет напрямую зависеть от ситуации безопасности.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью «Телеграфу».

По его словам, несмотря на сложную ситуацию, есть основания для осторожного оптимизма.

«Свет в Украине будут выключать еще три года. Но все не так плохо», — заявил эксперт.

Харченко подчеркнул, что в ближайшее время энергетики смогут стабилизировать процесс снабжения электроэнергией потребителям, сделав его более плановым.

«Но я думаю, что мы перейдем по меньшей мере к предполагаемым графикам, которые будут шаг за шагом улучшаться», — добавил директор Центра исследований энергетики.

От чего зависит полная отмена графиков света

Эксперт отмечает, что ситуация в энергетическом секторе остается крайне динамичной. Ключевым фактором, определяющим стабильность системы, является эффективность защиты объектов инфраструктуры и отражение воздушных атак.

Именно от уровня безопасности будет зависеть, как быстро энергосистема сможет возобновить полноценную работу без вынужденных ограничений для населения и бизнеса.

Аналитик также отметил, что теоретически жизнь без отключений света возможна уже этой весной — в апреле-мае. Однако из-за высоких рисков новых повреждений инфраструктуры делать однозначные и стопроцентные прогнозы пока преждевременно.

Напомним, понимая, что враг не перестанет бить по инфраструктуре даже с наступлением тепла, украинское правительство начало заблаговременную подготовку к следующему отопительному сезону. Главная задача власти сейчас — сохранить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения в общинах и обеспечить их готовность к новым атакам.

Областным администрациям поручили разработать четкие планы энергетической устойчивости регионов, основанные на усиленной защите критической инфраструктуры, развитии распределенной генерации и установлении альтернативных источников питания. Каждая область должна оперативно составить список объектов для первоочередного обеспечения автономным питанием и просчитать необходимые для этого финансовые ресурсы.