Когда в Украине прекратятся дожди: синоптикиня назвала дату

Когда в Украине прекратятся дожди / © unsplash.com

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В ближайшие дни дожди и грозы не минуют большинство регионов Украины. Впрочем, с конца июля ожидается постепенное улучшение погоды.

Об этом сообщила синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "24 Канала"

По ее словам, 30-31 июля в Украине будет сохраняться неустойчивая погода из-за влияния атмосферного фронта. Ожидаются дожди разной интенсивности:

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30 июля значительные осадки возможны на Киевщине, Черниговщине, Черкасщине и Кировоградщине;

на Западе – преимущественно небольшие дожди;

в большинстве других областей умеренные, кроме Юго-Восточных.

Когда уменьшится количество осадков

С 31 июля атмосферный фронт станет ослабевать, и количество осадков уменьшится. В большинстве регионов установится преимущественно сухая погода, повысится атмосферное давление и температура.

Локальные кратковременные дожди с грозами возможны еще на Северо-Востоке, но уже без масштабных осадков.

Прогноз на начало августа

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На 2-3 августа синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. Небольшие дожди с грозами все еще могут пройти в отдельных районах:

Северные и восточные области – днем 3 августа;

Закарпатье и Прикарпатье – локальные осадки.

Постоянного антициклона пока нет

Как отметила Наталья Птуха, пока в Украине не установился стойкий антициклон, поэтому осадки еще возможны локально:

"Сухой погоды по всей территории пока не прогнозируем. Местами дожди еще будут оставаться".

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине 30 июля ожидается резкое изменение погоды: на севере и в центре пройдут грозовые дожди, температура воздуха значительно снизится, а на востоке и юге еще сохранится жара.