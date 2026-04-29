Когда в Украине прекратятся заморозки: синоптик назвала точную дату потепления

Погода в Украине / © ТСН

Реклама

В последние недели апрель неприятно удивлял украинцев резким снижением температуры, заморозками и даже мокрым снегом. Такие погодные условия содержатся по меньшей мере до конца месяца. Однако синоптик успокаивает: настоящее весеннее тепло уже на пороге.

Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью «24 Каналу»

По ее словам, в скором времени в Украине ожидается смена синоптической ситуации.

Реклама

«По предварительным расчетам, которые есть сегодня, надеемся, что уже в ночь на 3 мая их [заморозков — ред.] не будет даже и на поверхности почвы, но опять же соответствующую информацию будем уточнять. А уже дальше ожидается положительная тенденция на постепенное повышение температуры», — рассказала эксперт.

Метеоролог добавила, что с 3 мая украинцы смогут ощутить более комфортные значения температуры. В то же время, начнет повышаться атмосферное давление, которое принесет по-настоящему весеннюю погоду, особенно в западных и юго-западных регионах страны.

Являются ли апрельские холода аномалией

Несмотря на то, что апрельские заморозки кажутся неожиданными после теплого марта, метеорологи не считают такую погоду аномальной.

Как отмечает Птуха, статистика метеорологических наблюдений свидетельствует, что если в Украине начинается ранняя весна, то в 50% случаев существует вероятность заморозков в апреле и даже в мае.

Реклама

«В Украине в целом, по климатической характеристике, заморозкоопасный период может быть до середины мая. Надеемся, что все же в этом году мы обойдемся только в апреле», — подчеркнула она.

Снег в апреле: редкость или норма

Относительно снежного покрова, который недавно фиксировали в Украине, синоптик признает: это не является нормой и случается нечасто.

Однако вероятность осадков в виде мокрого снега во второй половине апреля, в частности, в северных и северо-восточных областях, все же существует. По статистике, такое явление оценивается в 2–3 раза в 15–20 лет. В то же время специалист успокаивает: об образовании устойчивого снежного покрова или существенном промерзании почвы речь пока не идет.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, 28 апреля Киев также засыпал снегом и бушевал сильный ветер, о чем сообщили местные телеграммы, обнародовав видео с кадрами непогоды.

Реклама

Также, по словам синоптиков, апрель этого года претендует на статус одного из самых суровых за последние 30 лет из-за длительных периодов холода и снежных аномалий.

Новости партнеров