Когда в Украине прекратятся заморозки: синоптик назвала даты потепления

Метеорологи предупредили об опасной погоде в конце апреля / © Getty Images

Ночные заморозки до -3 градусов продолжатся в ближайшие два дня в большинстве регионов страны из-за влияния прохладной воздушной массы. В то же время уже в первые дни мая ожидается частичное потепление и окончательное прекращение резких снижений температуры ниже нуля.

О погодных изменениях в ближайшее время рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Зависимость температуры от облачности

По словам специалиста, температурные показатели в этот период напрямую будут зависеть от уровня облачности. Она пояснила, что при ясном небе тепло быстро покидает поверхность земли, что существенно повышает риск возникновения заморозков, тогда как облака способны частично удерживать тепло и уменьшать вероятность ночного похолодания.

Днем 29 и 30 апреля солнечные лучи будут частично компенсировать ночной холод, поэтому столбики термометров будут показывать от 6 до 11 градусов тепла. Значительно более комфортные погодные условия ожидаются в южных областях Украины, где воздух должен прогреться до 15 градусов выше нуля. Метеоролог добавила, что настоящее, хоть и сдержанное тепло начнет возвращаться в страну только с началом мая.

Синоптики предупреждают, что апрель этого года может войти в пятерку самых холодных за последние три десятилетия из-за аномальных похолоданий и ночных заморозков, которые местами сопровождаются мокрым снегом. Несмотря на то, что штормовой ветер постепенно утихает, холодная воздушная масса продолжает властвовать над страной, удерживая дневную температуру в пределах 7–10 градусов тепла.

Метеорологи прогнозируют существенное потепление до +16 градусов ближе к выходным, однако уже в начале мая в южных регионах снова возможно временное понижение температуры из-за дождей. В то же время из-за значительных ночных морозов в Укргидрометцентре объявили второй, оранжевый уровень опасности, ведь такие погодные условия представляют серьезную угрозу для цветущих плодовых деревьев.

Из-за рекордных для этого периода холодов эксперты бьют тревогу, поскольку весенние заморозки уже начали уничтожать будущий урожай фруктовых и озимых культур по всей стране. Самая сложная ситуация наблюдается на Закарпатье, где непогода убила почти все абрикосы и половину черешен в крупных хозяйствах, а также на Днепропетровщине, где фермеры фиксируют критические повреждения посевов рапса и пшеницы.

Представители аграрного сектора предупреждают, что потери урожая неизбежно ударят по кошелькам украинцев. Последствия этих жестких заморозков в сочетании с существенным ростом расходов фермеров на горючее, логистику и минеральные удобрения гарантированно приведут к ощутимому скачку цен на продукты в магазинах в ближайшее время.

