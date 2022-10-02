Когда в Украине прекратятся затяжные дожди и станет теплее: синоптик рассказал

С 5 октября в Украине изменятся погодные условия. По прогнозам, наступит теплая и ясная погода.

Уже через несколько дней на смену похолоданию и дождям придет бабье лето.

Об этом ТСН.ua рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

"Есть очень хорошие новости. Начиная с 5 октября по 10-12 октября по всей Украине погодные условия стабилизируются, ожидается полное прекращение осадков во всех областях", — сказал он.

По его словам, наступит теплая и ясная погода, повсюду столбики термометров покажут от +6 +10 ночью, в Карпатах -2 +3 и до +18 +22 в дневные часы.

"Коротко говоря, наступит настоящее бабье лето с устойчивым теплом и безоблачным небом", — добавил синоптик.

Ранее Укргидрометцентр обнародовал информацию о том, какой будет погода в октябре, во второй месяц осени.

Бабье лето по-украински: какое оно и когда его ждать

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